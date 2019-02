Fartglad tyroler rækker ud efter sjælden gulddouble

Der er mere end 2.000 kilometer fra norditalienske Tyrol til svenske Åre, men de færdigheder, der skal bruges for at komme hurtigt ned fra et bjerg med ski under fødderne, er tæt på at være de samme. Dominik Paris fra Merano har færdighederne, og tyroleren kan lørdag skrive et stykke skisportshistorie, hvis han følger op på sin sejr i super-G og vinder igen, når VM-styrtløbet afvikles.

Det er en meget sjælden bedrift ved et alpint VM at vinde begge fartdiscipliner, og det er indtil nu blot lykkedes for to mænd i tiden fra 1987, hvor super-G-disciplinen blev introduceret ved det globale mesterskab, og til nu. Første mand til at notere dobbeltsejren var Østrigs Hermann Maier, som i 1999 dog måtte dele guldet i super-G med norske Lasse Kjus. Og den seneste dobbeltvinder var USA’s Bode Miller, der leverede det store nummer i italienske Bormio i 2005.

Torsdagens styrtløbstræning var dog ikke opmuntrende for Dominik Paris, der sluttede som nr. 24. Ved fredagens træning var han til gengæld flyvende. Uanset hvad kan italieneren læne sig op ad fornemme resultater i denne sæson, hvor det i Bormio blev til sejre i netop både styrtløb og Super-G og efterfølgende også gevinsten ved styrtløbet i Kitzbühel.

Træningen i Åre er uden tvivl noteret af rivalerne, og blandt dem er ikke mindst den forsvarende verdensmester Beat Feuz fra Schweiz, der fører World Cuppen, et meget stærkt østrigsk hold, en farlig norsk trio samt måske Dominik Paris’ landsmand Christof Innerhofer og franske Johan Clarey. Desværre for Feuz har træningen været en stor skuffelse, og han skal løfte niveauet markant, hvis han vil på podiet.

Paris kan forståeligt nok tillade sig at være noget mere optimistisk.

»Jeg har ventet meget længe på en VM-titel, og jeg har fået noget fantastisk udstyr fra min leverandør op til VM, så jeg håber på mere succes lørdag. Men ligesom under super-G, så kan der hurtigt ske noget med sigtbarheden under et løb, og onsdag måtte jeg på vej mod sejren føle mig lidt frem«, forklarer Dominik Paris til nyhedsbureauet dpa. Før Åre havde han sin eneste VM-medalje fra mesterskaberne i 2013 i Schladming, hvor det blev til bronze i styrtløb.

Helt tilfældigt er det ikke, at Dominik Paris endte som skiløber. På sin hjemmeside fortæller han, at hans far, der var skilærer, satte sin knap fireårige søn på dennes første ski, og at Dominik aldrig siden var i tvivl om, at han ville leve af at stå på ski. Som 15-årig lykkedes det Dominik Paris at blive udtaget til det sydtyrolske landshold, og hans første sejr på World Cup-niveau kom i december 2012, hvor han var hurtigst i Bormio-styrtløbet.

Mens skisportsfans formentlig kan følge 29-årige Dominik Paris adskillige sæsoner endnu, må de sige farvel til den norske veteran Aksel Lund Svindal. Den 36-årige nordmand, der viste sin store erfaring og klasse, da han sidste år tog OL-guldet i Pyeonchang, erobrede sin første VM-guldmedalje i styrtløb i den nuværende værtsby Åre, og selv om han ikke har været den hurtigste under hverken super-G eller styrtløbstræningen, er han konkurrenten, der på dagen ved, præcis hvordan han skal time et stort styrtløb.

»Man skal finde en slags balance mellem det at nyde begivenheden og så at kunne levere en god præstation«, siger erfarne Aksel Lund Svindal til tyske ARD.

Forhåbentlig kan også danske Christoffer Faarup i dag finde den rette balance.