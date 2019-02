Lindsey Vonn har overtalt Ingemar Stenmark til at overvære afskedsløbet ved VM

Direkte sport i tv Fredag 8. februar TV 2 Sport 11.30/16.15 Alpint: VM, kombineret (k) 17.00 Badminton: DM, semifinaler TV3 Sport 19.00 Fodbold: AGF-Esbjerg 20.45 Fodbold: Aston Villa-Sheffield U. TV3 Max 18.30 Fodbold: FC Köln-St. Pauli 20.30 Fodbold: Mainz-Bayer Leverkusen Eurosport 1 11.00/16.15 Alpint: VM, kombineret (k) 12.30 Alpint: VM, styrtløbstræning (m) 14.30 Cykling: Volta Valenciana 17.45 Skihop: World Cup, kvalifikation 19.55 Billard: Snooker, World Grand Prix Eurosport 2 9.00 Cykling: 6-dagesløb 13.55 Billard: Snooker, World Grand Prix 21.00 Golf: AT&T Pebble Beach Pro-Am Vis mere

Skisport: Når Lindsey Vonn søndag løber sin sidste konkurrence med VM-styrtløbet i Åre, vil den svenske legende Ingemar Stenmark være blandt tilskuerne. Det har han i hvert fald lovet den 34-årige amerikaner. »Jeg har skrevet til ham, og han havde ikke planer om at være her, så jeg sagde; please, please, please - så nu kommer han. Så jeg er meget glad«, fortæller Lindsey Vonn til den svenske avis Expressen. Ingemar Stenmarks rekord på 86 World Cup-sejre har været en motivation for Lindsey Vonn, der nåede 82, inden talrige skader har fået hende til at træffe beslutningen om at stoppe efter VM, hvor hun deltager i tre discipliner. Hun udgik af tirsdagens Super-G og droppede slalom efter at være blevet nummer 8 i styrtløbet i dagens kombinerede konkurrence, hvor schweizeren Wendy Holdener med et forspring på 0,03 sekund til slovakken Petra Vlhova genvandt guldet fra 2017.

Amerikansk fodbold. Phillip Friis Andersen har skrevet kontrakt med NFL-klubben Tampa Bay Buccaneers. Danskeren har senest spillet i tyske Berlin Rebels, og det amerikanske mandskab fik øje på ham i januar i Alabama ved en særlig træningslejr for kickere – altså de spillere, der er specialiseret i at sparke til den ovale bold. Tampa Bay Buccaneers vandt 5 af 16 kampe sidste sæson, men nåede ikke i slutspil. Phillip Andersen er i øjeblikket den eneste kicker i Florida-mandskabets trup. Phillip Andersen har spillet for det danske landshold og tre danske klubber - Amager Demons, Herlev Rebels og Søllerød Gold Diggers.»Tak til alle, der har hjulpet mig til at nå hertil. Evig taknemmelig«, skriver 27-årige Phillip Andersen på det sociale medie Inkphy over et billede, hvor han skriver under på kontrakten.

Sådan træner Phillip Andersen:

Fodbold. Manchester United scorede både prisen som månedens manager og månedens spiller i Premier League i januar, da Ole Gunnar Solskjær og Marcus Rashford var de udvalgte til hæderen for tre ligasejre, en uafgjort og tre ligascoringer i den første måned af 2019.

Golf. Ugens turnering på European Tour er uden dansk deltagelse, men i den sideløbende LPGA-turnering i australske Handa Vic Open er både Nanna Koerstz Madsen og Nicole Broch Larsen med. Det var dog kun førstnævnte, der klarede cuttet til finalerunderne, da hun med runder i 71 og 73 slag er på en delt 53.-plads. Runder i 74 og 72 slag betød, at Nicole Broch Larsen var ét slag fra at komme videre. Amerikaneren Kim Kaufman fører i 13 slag under par, mens australierne Jason Scrivener og Nick Flanagan deler mændenes føring.

Fodbold. Mens adskillige spillere fra Europa søger mod Kina for at sikre pensionen, er sidste sæsons topscorer i den bedste kinesiske række rejst til Spanien for at blive en bedre fodboldspiller. Wu Lei – 27 mål i 29 kampe i 2018 – debuterede i søndags for Espanyol i den bedste spanske række, da han fik de sidste 12 minutter mod Villarreal. Wu Leis entre i La Liga blev ifølge Espanyols hjemmeside fulgt af 40 millioner mennesker på tv i Kina, mens beskedne 177.000 så med på tv i Spanien.

Fodbold. Tottenhams topscorer Harry Kane er tilbage i træning, efter at han blev skadet i nederlaget til Manchester United 13. januar. »Han er næsten klar til at spille, men samtidig må vi være realistiske. Det bliver ikke på søndag eller på onsdag, men derefter må vi se på det«, siger Tottenham-manager Mauricio Pochettino ifølge Ritzau.

Fodbold. Liverpool befinder sig ikke kun i toppen af Premier League. Klubben er også en af de mest rentable. Regnskabet for 2018 er offentliggjort og viser et overskud på 106 millioner britiske pund, ca. 902 millioner kroner, efter skat.

Fodbold. Manchester United har forlænget kontrakten med forsvarsspilleren Phil Jones til 2023. Den engelske landsholdsspiller har været i Manchester United siden 2011.

Tennis. Caroline Wozniacki har fået et wild card til næste uges turnering i Qatar. Hun ankom torsdag til Qatar. Lodtrækningen foreligger lørdag.

Fodbold. Brasilien og storklubben Flamengo fra Rio de Janeiro er ramt af en tragedie. Brasilianske medier oplyser, at mindst 10 personer er omkommet i en brand, der brød ud i en bygning ved klubbens akademi og træningsanlæg Ninho de Urubu. Bygningen huser normalt spillere mellem 14 og 17 år fra Flamengos talentakademi.

Fodbold. Forårspremieren i Superligaen kommer til at foregå uden den af de aktive i den bedste række, der har scoret flest mål. FC København-angriberen Dame N’Doye (71 mål) har pådraget sig en mindre skade, forlyder det far københavnerne, der søndag møder OB i Parken.