Farvel: Kriseramt håndboldgigant skifter træneren ud

Direkte sport i dag Tirsdag 5. februar TV 2 Sport 12.25 Alpint: VM, super-G (k) 18.20 Håndbold: Bj.-Silkeborg-TTH (m) 1.00 Basketball: Indiana-LA Lakers TV3 Sport 18.30 Fodbold: Hamburger SV-Nürnberg 20.45 Fodbold: Dortmund-Werder B. 1.05 Ishockey: Washington-Vancouver TV3 Max 19.00 Fodbold: Marseille-Bordeaux Eurosport 1 10.15 Alpint: VM, styrtløbstræning (m) 12.00 Alpint: VM, super-G (k) 14.00 & 19.55 Billard: Snooker, WGP Vis mere

Håndbold: Lars Frederiksen stopper som træner i KIF Kolding. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse. Samarbejdet stopper på et tidspunkt, hvor klubben ligger på en skuffende tiendeplads uden udsigt til at kvalificere sig til slutspillet i mændenes bedste række. »Efter næsten to år som cheftræner er Lars Frederiksen og klubbens ledelse blevet enige om, at det er tid til at bringe nye kræfter ind i trænerteamet«, lyder det i pressemeddelelsen. Lars Frederiksen har været med til at vinde fem danske mesterskaber med klubben. Det er mindre end halvanden måned siden, at Frederiksen forlængede sin kontrakt til 2021. I første omgang tager Lars Rasmussen over som ny træner.

Ishockey: Aalborg Pirates har valgt at fyre træner Jason Morgan efter en periode med dårlige resultater. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse. 11 nederlag i de seneste 17 kampe blev for meget for klubben. »Den sportslige sektor har arbejdet intenst på forbedringer, og nu må vi desværre konstatere, at det ikke er lykkedes at bryde den formnedgang, vi har set over den sidste periode«, siger administrerende direktør Thomas Bjuring. Assisterende træner Garth Murray overtager roret som cheftræner.

Badminton: Kim Astrup må opgive at forsvare sin DM-titel i double, når DM begynder onsdag. En skade i venstre fod forhindrer Astrup i at deltage. Astrups vanlige makker, Anders Skaarup, stiller i stedet til start med den blot 16-årige Mads Vestergaard. Parret bliver topseedet i turneringen, der spilles i Aarhus.

Mourinho var på glatis i Rusland i aftes. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Fodbold: Stjernerne Lionel Messi og Cristiano Ronaldo har allerede indgået forlig de med spanske skattemyndigheder og accepteret betingede fængselsdomme for at have driblet millioner af euro i skattely. Nu kan den i øjeblikket arbejdsløse træner José Mourinho indskrive sig i rækken af kendisser, der har indvilliget i at betale det, de skal, til fællesskabet. En domstol i Madrid oplyser således, at den 56-årige portugiser har accepteret en straf på et års betinget fængsel samt en bøde på 2 millioner euro for skatteunddragelse i forbindelse med sit trænerengagement i Real Madrid i 2011 og 2012.

Håndbold: Landsholdsstregen Stine Bodholt stopper i Viborg HK efter sæsonen. Hun er nemlig blevet købt fri af en foreløbigt hemmelig udenlandsk klub, oplyser VHK. Ifølge TV2 Sport bliver den franske klub Nantes den kommende arbejdsgiver for Bodholt.

Fodbold: West Ham og Liverpool har noget forskellige udlægninger af holdenes 1-1-møde i Premier League mandag aften. »Vi skræmte dem. Jeg er bare ærgerlig over, at vi ikke kom afsted med de tre point«, sagde West Ham-anfører Mark Noble efter kampen, hvor Sadio Mane bragte Liverpool foran i 22. minut, mens Michail Antonio udlignede kort efter. Liverpool-bossen Jürgen Klopp svarede tørt på Nobels analyse: »Jeg ønsker for alle West Ham-fans, at Mark Noble og hans hold ville skræmme flere hold, ikke bare os i aften«. Liverpool fører Premier League med 62 point. Manchester City har 59.

Fodbold: Reglen om, at flest scorede mål på udebane giver avancement i tilfælde af uafgjort efter to kampe, er allerede fortid i blandt andet den engelske Liga Cup og i den sydamerikanske Copa Libertaores. Nu overvejer Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), at afskaffe den regel, der siden 1965 har gjort det lettere, at få afgjort kampe i de europæiske klubtuneringer. Ifølge det tyske nyhedsbureau dpa vil Uefas eksekutivkomité onsdag debattere fremtiden for reglen. Flere toptrænere – herunder Carlo Ancelotti, José Mourinho, Arsène Wenger og Thomas Tuchel – har tidligere givet udtryk for, at reglen bør afskaffes.

Fodbold: Vejle Boldklub har ophævet kontrakten med ireren Sean Murray efter bare 11 optrædener i Superligaen. Murray havde ellers en treårig kontrakt.

Fodbold: Atlético Madrid-ikonet Isacio Calleja er død. Forsvarsklippen, der spillede 425 kampe for Atlético Madrid, var med til at vinde det spanske mesterskab i 1966 og i 1970. Tillige blev han europamester med Spanien i 1964.