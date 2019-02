Danske fodboldspillere er begyndt at sive hjemad mod andedammen igen

For første gang i et par år er antallet af professionelle danske spillere i udlandet faldet en anelse. På Politikens kort, der opdateres hvert halve år, når transfervinduet er lukket, optræder i den aktuelle udgave 160 spillere.

Det er en halv snes færre end for et halvt år siden, og en af årsagerne er den sjældne omstændighed, at adskillig flere spillere end normalt er vendt hjem til danske klubber i både Superligaen og rækkerne lige under.

Frederik Tingager og Patrick Mortensen (til AGF), Nicolai Brock-Madsen (AC Horsens), Viktor Tranberg (FC Nordsjælland, retur efter leje) og Danny Amankwaa (Sønderjyske) er tilgangen i Superligaen, mens Lyngby i 1. division er aftager af ikke færre end tre spillere, der er vendt hjem med erfaringer fra udlandet: Lasse Nielsen (senest Trelleborg), Danni König (Cincinnati), Frederik Gytkjær (Haugesund).

Desuden er 20-årige Malte Amundsen (fra Eintracht Braunschweig til Vejle) samt de tidligere Superligaspillere Mikkel Agger (fra Sarpsborg til Viborg), André Bjerregaard (fra KR Reykjavik til Skive) og Jeppe Hansen (fra Akranes til Kolding) tilbage i dansk fodbold.

Flere spillere uden kontrakt

Oversigten har dog flere forbehold. Der er kun medtaget spillere tilknyttet klubbernes førsteholdstrup, hvilket efterlader en snes unge spillere på B- eller ungdomshold.

Fraværende er også spillere med dansk pas, der har valgt at repræsentere andre landshold som eksempelvis Alexander Jacobsen (Egypten), Emre Mor (Tyrkiet) og OL-deltageren fra 2016 Eddi Gomes (Guinea-Bissau), en håndfuld spillere med David Boysen som den mest markante er ledige på markedet efter at have fået ophævet kontrakten med en udenlandsk klub, og endelig kan der ske yderligere ændringer, eftersom transfervinduet først lukker i april i blandt andet Sverige, Norge og Island, der er store importører af danske spillere.

En spiller som 23-årige Emil Peter Jørgensen har dog i sin karriere afprøvet noget mindre markeder. Den tidligere ungdomslandsholdsspiller, der som 17-årig spillede en enkelt Superligakamp for OB, har været et smut forbi Cypern uden den store succes. Efter en periode hjemme med kampe for Marienlyst, Frem og B 1913 blev han sidste år den første dansker i bulgarsk fodbold, hvor det blev til 15 ligakampe for FK Vereya, og nu har forsvarsspilleren opnået en tilsvarende status i Gibraltar, hvor han har skrevet kontrakt med topholdet FC Europa.

Flest danskere i ny klub i USA

En anderledes stor koncentration af danskere har der historisk været i hollandske Heerenveen, der nu med tilgangen af Andreas Skovgaard råder over en dansk trio, hvilket også er tilfældet i Brentford, hvor den danske træner Thomas Frank ud over spillerne i førsteholdstruppen har ansat flere landsmænd på klubbens øvrige hold. Senest den 17-årige Gustav Mogensen, der afslog en kontraktforlængelse med AGF og nu i stedet er tilknyttet B-truppen i Brentford.