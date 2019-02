Lindsey Vonn slutter med VM-bronze efter det første titelforsvar i 30 år

Ilka Stuhec genvandt VM-titlen i styrtløb efter et blot 62 sekunder løb.

Lindsey Vonn jublede euforisk og nåede at blive fotograferet sammen med sit forbillede, den legendariske svensker Ingemar Stenmark, inden hun tog plads i tronstolen som den førende i VM-styrtløbet.

Her fik den 34-årige amerikaner lov til at sidde i cirka 10 minutter, for både den forsvarende verdensmester og en schweizisk overraskelse kom hurtigere ned ad den forkortede VM-løjpe, men Lindsey Vonn sluttede sin imponerende karriere med en VM-medalje, da hun fik bronze i Åre.

Ilka Stuhec blev efter schweizeren Maria Walliser den første kvinde i 30 år til at genvinde VM-titlen i styrtløb, da den 28-årige slovener med en forholdsvis sikker marginal på 0,23 sekund henviste schweizeren Corinne Suter til andenpladsen.

Trods en dårlig start på det blot 62-63 sekunder lange løb vandt Lindsey Vonn sin ottende VM-medalje, hvilket kun seks kvinder har gjort bedre i den alpine skihistorie.

Til gengæld blev Vonn som 34-årig den ældste VM-medaljevinder nogen sinde og kun én anden har som Vonn vundet medaljer ved seks forskellige VM-stævner.

Corinne Suter blev juniorverdensmester i både styrtløb og super-G i 2014, men den nu 24-årige schweizer havde ikke været på podiet ved hverken World Cup eller VM inden denne uge i Åre, hvor det nu er blevet til to medaljer efter bronzemedaljen i super-G.

Umiddelbart efter konkurrencen fik medaljevinderen overrakt blomster af Ingemar Stenmark, der med sine 86 World Cup-sejre som den eneste overgår Lindsey Vonns 82.