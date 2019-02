Verdens nummer 1 jagtes af ubesejret skidronning

I januar var det endelig Ingvild Flugstad Østbergs tid til at skinne. Før syvende og sidste etape af det prestigefyldte etapeløb Tour de Ski lå hun alene i spidsen med 53 sekunder ned til sin nærmeste konkurrent, russeren Natalia Nepryaeva.

Skitourens sidste etape er en brutal jagtstart på 9 kilometer. Undervejs skal den 3,6 kilometer lange stigning Val di Fiemme, som nordmændene kalder Monsterbjerget, forceres, og på det stejleste stykke rammer skiløberne en stigning på 28 procent.

To gange tidligere havde hun stået med vinderchancer inden sidste etape, men begge gange var det endt med en sølvmedalje. Ikke tilfredsstillende for Ingvild Flugstad Østberg, der af en norsk landsholdkammerat beskrives som holdets dårligste taber. Det skulle ikke blive tilfældet denne gang.

For da Ingvild Flugstad Østberg krydsede målstregen, gik der 2 minutter og 42 sekunder, før Nepryaeva kom i mål på andenpladsen.

»Jeg har det virkelig, virkelig godt. Jeg ved ikke, om jeg kan klare det her. Det var ufatteligt dejligt at vinde. Jeg er meget, meget glad«, sagde Østberg til NRK efter sejren.

At Ingvild Flugstad Østberg er blevet professionel skisportsudøver, er ikke den store overraskelse. I hvert fald ikke hvis man ser på hendes sociale arv. Hun er nemlig tredje generation af succesfulde skiløbere i familien. Både mor og farmor har vundet Norges mest traditionsrige løb, Birkebeinerrennet.

Med en sejr i Tour de Ski og en topplacering i World Cuppens samlede stilling kan man let fristes til at tro, at Ingvild Flugstad Østberg bærer favoritrollen ved det kommende VM’s langrendsdiscipliner. Det gør hun dog ikke.

For midt i hendes succes lurer en stor trussel i skikkelse af landsmanden Therese Johaug. Efter at have overstået en lang dopingkarantæne er den tidligere OL-guldvinder og dobbelte verdensmester vendt tilbage i denne sæson.

Karantænen skyldtes cremen Trofodermin, som hun havde smurt på sine solforbrændte læber. Cremen fik hun af den daværende landsholdslæge, som havde glemte at undersøge, om den indeholdt ulovlige stoffer. Det blev katastrofalt for Therese Johaug, der regnes for at være en af Norges tre mest populære sportsudøvere. Hun måtte sidde ude i 18 måneder og missede derfor vinter-OL i Pyeongchang. Landsholdslægen trak sig efterfølgende omgående fra sin stilling.

Tiden på karantænebænken har dog ikke gjort Johaug mindre skræmmende for modstanderne.

»Hun leverer et kanonløb. Ingen i verden er i nærheden af hende her i Otepää. Sikke et løb!«, lød det fra den norske kommentator, da Therese Johaug fejede al modstand af banen ved et World Cup-løb i januar.

Sjældent har en atlet haft en bedre optakt til et verdensmesterskab, end Therese Johaug har op til dette VM. Siden sit comeback er hun ubesejret i de World Cup-løb, hun er stillet til start ved, og det er en vigtig pointe. For Johaug er nemlig ikke stillet op til alle World Cup-løb, heriblandt Tour de Ski, hvilket udgør lidt af et ’men’ ved Østbergs sejr.

For selvom Tour de Ski er et vigtigt løb, overstråler verdensmesterskaberne det trods alt. Derfor sad Johaug over for at være helt klar til VM. Og det er hun blevet.

Norske Aftenposten skriver, at Therese Johaug får konkurrenterne til at have 2.-pladsen som mål, og at alle tror, at hun er ustoppelig.

»Vi andre skal arbejde virkelig hårdt for at slå hende«, siger Ingvild Flugstad Østberg til Aftenposten.