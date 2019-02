Den sikre løsning Retov er ny Brøndby-træner, og japaner taber sin første kamp som verdensetter

Wozniacki-lejren brokker sig over WTA-regler, United-manager øjner pokalfinale, og Dortmunds føring over Bayern München i Bundesligaen skrumper igen.

Fodbold. Det bliver i første omgang Martin Retov, der overtager posten som cheftræner i Brøndby IF efter Alexander Zorniger, der blev fyret mandag. Det skriver klubben i en kortfattet fondsbørsmeddelelse. Brøndby har indgået en aftale med Retov indtil afslutningen af den igangværende sæson. Retov har været assisterende træner for Brøndbys førstehold siden 2017. Zorniger var cheftræner i Brøndby siden 2016. Retov kommer til at indgå et tæt samarbejde med holdets anden assistenttræner Matthias Jaissle.

Ebbe Sand, Brøndbys nye sportsdirektør, er tilfreds med den midlertidige løsning. »Både Martin Retov og Matthias Jaissle har gjort et rigtig godt arbejde som assistenter for Alexander Zorniger. Han valgte de to som assistenter, fordi de begge er professionelle og dygtige trænere, som kender spillertruppen indgående. Derfor er vi også trygge ved at overlade Superliga-truppen til Martin og Matthias frem til sommerpausen«, siger Ebbe Sand til Brøndbys hjemmeside.

Sportsdirektøren vil selv forsøge at komme tættere på klubbens spillere i den kommende periode. »Samtidig vil jeg selv i den kommende periode rykke endnu tættere på spillertruppen, end jeg plejer, ved blandt andet at være til stede til alle vores træninger, så Martin og Matthias får de bedste forudsætninger at arbejde ud fra«, siger Ebbe Sand.

Tennis. I sin første kamp siden finalesejren ved Australian Open led Naomi Osaka overraskende til franskmanden Kristina Mladenovic i anden runde af WTA-turneringen i Dubai. Mladenovic vandt 6-3, 6-3 over den 21-årige japaner, der trods nederlaget bevarer sin førsteplads på verdensranglisten.

Golf. Fem år efter sin sejr på European Tour vandt Morten Ørum Madsen atter en turnering, om end på en lidt andet niveau, da den 30-årige silkeborgenser sejrede i PGA Catalunya Resort Championship, årets anden turnering på Ecco Touren, der tæller til Nordic Golf League. Morten Ørum Madsen forsvarede føringen gennem hele sidste runde, hvor han med 68 slag og en score på 8 under par sluttede 1 slag bedre end franskmanden Mathieu Fenasse. Sejren indbragte Morten Ørum Madsen 67.500 kr. De nyprofessionelle tvillinger Rasmus og Nicolai Højgaard endte som nummer henholdsvis 15 og 24.

Fodbold. Vendsyssel har skrevet en 2-årig kontrakt med den 24-årige angriber Alhaji Kamara, der sidste sæson scorede 9 mål i 14 kampe for Sheriff Tiraspol i Moldova og har scoret 2 mål i sine 6 landskampe for Sierra Leone.

Håndbold. Odenses kvindehold får i næste sæson en markant trænerbænk, når Jan Pytlick får selskab af to hjælpetrænere, der i denne sæson fungerer som cheftrænere. Kristian Danielsen skifter fra chefjobbet i Skanderborg og får følgeskab af en af Pytlicks tidligere spillere fra landsholdet, den dobbelte OL-guldvinder Karen Brødsgaard, der er cheftræner i Aalborg.

Tennis. Flere af de højest seedede spillere ved WTA-turneringen i Dubai kom tirsdag videre til 3. runde, selv om de måtte slås. 2.-seedede Petra Kvitova vandt med stort besvær over landsmanden Katerina Siniakova i tre sæt, 6-7, 6-4, 6-4, mens 3.-seedede Simona Halep besejrede Eugenie Bouchard 7-6, 6-4 i en kamp, hvor canadieren for en gangs skyld leverede rigtig god modstand. 6.-seedede Elina Svitolina, og 12.-seedede Garbiñe Muguruza er også videre, og de unge amerikanerne Sofia Kenin samt Jennifer Brady kan ligeledes se frem til endnu en kamp.

Fodbold. FC Midtjylland sender den 19-årige målmand Enock Mwimba til norske Aalesund FK, hvor han har fået en toårig aftale. Det skriver FC Midtjylland på sin hjemmeside. Mwimba kom til FCM i 2015 og har optrådt 52 gange for klubben. Vendsyssel FF har til gengæld skrevet kontrakt med den 24-årige angriber Alhaji Kamara fra Sierra Leone. Kamara har tidligere spillet i den svenske klub IFK Norrköping.

Fodbold. Dino Mikanovic forlader AGF og skifter med øjeblikkelig virkning til den kasakhiske klub FC Kairat Almaty, der har købt forsvarsspilleren fri af aftalen i AGF. Det skriver den aarhusianske klub på sin hjemmeside. AGF’s sportschef, Peter Christiansen kalder aftalen en god løsning for alle parter. »Dinos kontrakt udløber som bekendt til sommer, og han har igennem længere tid ikke lagt skjul på, at han ønsker sig en ny udfordring i sin karriere. Så vi sælger ham derfor nu til FC Kairat Almaty. Dino får nye udfordringer – og en økonomisk meget lukrativ aftale, og vi får en tilfredsstillende kompensation«, siger han til AGF’s hjemmeside. Mikanovic kom til AGF i 2015 og har spillet 106 kampe for klubben.

Håndbold. Euforien har endnu ikke lagt sig, efter at de danske mænd i januar hev historiens første VM-guldmedalje i hus. Således har en stor del af de rød-hvide tilhængere allerede sikret sig billetter til EM, der næste år spilles i Norge, Sverige og Østrig. Det skriver den svenske avis Aftonbladet. De svenske EM-arrangører har valgt, at hvis Danmark, Norge og Sverige alle kvalificerer sig til mellemrunden ved EM, bliver landene forhåndsplaceret i den samme mellemgruppe, som skal spilles i Malmø. Danmark skal også spille den indledende runde i Malmø. Halvdelen af alle billetterne i Malmö Arena er allerede solgt, skriver avisen.

Olympisk. Indonesien har givet et officielt bud på værtskabet for OL i 2032. Det bekræfter landets udenrigsministerium tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP. Indonesiens ambassadør i Schweiz, Muliaman Hadad, afleverede det officielle bud på værtskabet fra Indonesiens præsident, Joko Widodo, til Den Internationale Olympiske Komite (IOC) i Lausanne i et brev i sidste uge. »Det er det rigtige øjeblik til at vise Indonesiens kapacitet som et stort land«, siger Muliaman Hadad ifølge AFP. Indien har også vist interesse for værtskabet for OL i 2032, mens Syd- og Nordkorea har sagt, at de muligvis vil give et fælles bud på værtskabet. IOC vil annoncere værtskabet i 2025. Det næste OL bliver afholdt i Tokyo næste år, mens Paris er vært for OL i 2024, og Los Angeles er vært i 2028.

Tennis. Caroline Wozniacki måtte mandag melde fra til WTA-turneringen i Dubai. Det er anden turnering i træk, som danskeren må melde afbud til på grund af en virus i kroppen. Ifølge Piotr Wozniacki sætter kvindernes tennisorganisation WTA forhindringer op, der gør det svært at få Caroline Wozniacki på højkant igen. »WTA har regler om, at spillerne ikke må tage eksempelvis vitaminer fra firmaer, der ikke sponsorerer WTA. Vi ved alle sammen godt, at C-vitamin kan hjælpe os med at blive raske, men med de regler, som de har, må de ikke tage det. Vi sidder nu som turister og venter på, at Caroline bliver rask og kan spille. Det er helt grotesk«, siger Piotr Wozniacki til TV2 Sport.