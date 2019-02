BSV melder storskytte langtidsskadet og ærgrer sig over DHF's rolle

Fodbold: Storklubben FC Porto er blevet idømt en bøde på 50.000 schweizerfranc (ca. 329.000 kroner) for at have forbrudt sig mod reglen omkring tredjepartsaftaler i spillerhandler. FC Porto har blandt andet indgivet falske oplysninger til Fifa’s transferdatabase for at sløre, at tredjeparter skulle havde del i transfersummer ved spillerhandler.

Fodbold: Efter skandalen i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) 2015 og de efterfølgende granskninger af tildelingerne af VM-turneringerne for mænd til Rusland i 2018 og Qatar i 2022, blev kommende beslutninger omkring tildelingerne af VM-slutrunder flyttet fra Fifa’s eksekutivkomité og council til at være en åben afstemning, hvor hvert medlemsland, har en stemme hver. Men når det skal afgøres, hvor VM-turneringen for kvinder i 2023 skal foregå, er det det 37 mand store Fifa-council, der igen afgør det hele. Det fremgår, af en tidsplan Fifa offentliggjorde tirsdag i forbindelse med budprocessen. Foreløbigt er Australien eneste officielle kandidat. Der er ansøgningsfrist i oktober, mens Fifa’s council udpeger VM-værten på et lukket møde i marts 2020.

Fodbold: At slippe af sted med uafgjort på udebane i en europæisk kamp er de fleste trænere glade for. Men Barcelona-bossen Ernesto Valverde er ikke helt tryg ved situationen efter 0-0 i Lyon i aftes i den første 1/8-finale i Champions League. »Jeg synes, at vi fortjente et bedre resultat og gjorde nok for at vinde kampen, men det var bare ikke vores aften... Vi er stærke på hjemmebane, men jeg kan ikke benægte, at 0-0 på udebane i den første kamp er et farligt resultat for os. Vi får virkelig brug for støtten fra vores fans, for det hele er åbent«, siger Barcelona-træneren ifølge uefa.com.

Fodbold: Mens Ernesto Valverde er en smule bekymret efter 0-0, er Liverpool-manager Jürgen Klopp tilfreds efter 0-0 hjemme mod Bayern München. »Vi holdt målet rent uden den store mand (Virgil van Dijk, red.). Mange havde regnet med, at det ikke kunne lade sig gøre. Forsvarsspillet var godt. Der var mange gode ting at tage med. Jeg er ikke helt på månen over præstationen, men jeg er fint tilfreds med kampen«, siger Klopp.

Skisport: VM i nordiske skidiscipliner bliver åbnet i Seefeld i Østrig i aften, men på det tidspunkt har fire danskere allerede været i aktion. Langrendsløberne Peter Marius Jensen, Joachim Rosboe, Jacob Rosboe og Tue Rømer tyvstarter onsdag eftermiddag med 10 kilometer i klassisk stil. Top-10 får adgang til at køre de egentlige VM-løb i de kommende knap to uger. »Det er et kvalifikationsløb for dem, som ikke er direkte kvalificerede. Her skal vi gå i top-10, hvis vi skal have noget at gøre i de rigtige konkurrencer ved VM«, siger Tue Rømer ifølge Ritzau til Danmarks Skiforbunds facebookside.