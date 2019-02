Tour de France præsenteret i København: »Det er mødet mellem verdens største cykelløb og verdens største cykelby«

Det er den største sportsbegivenhed, Danmark nogensinde har fået til landet, når de tre første etaper af Tour de France skal afvikles herhjemme i 2021.

Derfor blev der også helt usædvanligt klappet til pressemødet, da der blev afsløret et kort over de tre etaper af Danmarks Tour de France.

»Der var engang, sådan begynder de fleste eventyr. Og i dag vil vi fortælle om et eventyr - eller som slap ud i går, men det var altså ikke fake news«, sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen til pressemødet.

Det er den 2., 3. og 4. juli Danmark lægger jord til verdens største cykelløb.

På podiet står statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), overborgmester Frank Jensen (S), løbsdirektør Christian Prudhomme, kronprins Frederik og erhvervsminister Rasmus Jarlov.

»Det er en drøm, der nu bliver opfyldt. Touren er en god mulig for at at vise, at cykling ikke blot er en sport, men en livsstil«, sagde Lars Løkke Rasmussen og bød både ryttere, fans og medhjælpere velkommen til Danmark.

Derefter blev der vist en video for de tre danske etaper med foto af kirker, broer, kornmarker og folk på cykler.

En ære en stolthed

»Det er en ære og en stolthed, at vi får en Grand Depart til Danmark«, siger løbsdirektør Christian Prudhomme, der sluttede med et dansk ’mange tak’.

Han understreger, at en af de væsentligste grunde til, at Danmark får touren, er »det faktum, at der er så mange mennesker på cykler, der er virkelig vigtigt«, ligesom Danmark er en af de nationer uden for Frankrig, hvor flest følger touren på tv.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) oplyste, at mere end 3 milliarder mennesker ser tv-transmission af Tour de France, og der forventes over én millioner tilskuere ikke kun i København, men i alle de dele af landet, hvor cykelløbet skal køres.

»Vi vil vise, hvad vi har at tilbyde, og hvorfor Danmark er sådan en stor cykelnation«, sagde Rasmus Jarlov, inden han fortalte om alle de smukke steder, som tv-seere og tilskuere vil kunne se.

Derefter kom Kronprins Frederik også på scenen, men talte fransk, så lidt svært uden franskkundskab at formidle, hvad han egentlig sagde, men han så da glad ud.

Efter flere års intens politisk lobbyarbejde på statsminister Lars Løkke Rasmussen-niveau er det lykkes Danmark at få løb til landet, så vi får en såkaldt Grand Départ.

De danske etaper

1. etape: 13 km enkeltstart i København 2. etape: 190 km Roskilde-Nyborg 3. etape: 170 km Vejle-Sønderborg

Den danske Grand Départ starter med en 13 kilometer enkeltstart i København.

Det er den 18 kilometer lange Storebæltsbro, som rytterne skal krydse på andendagen, der er en af de væsentligste årsager til, at det endelig lykkes at få touren hertil.

Anden etape slutter vil slutte i Nyborg, så der til etapefinalen vil være flotte tv-billeder fra broen, når cykelrytterne ræser i mål.

Dermed går Odense ifølge Ritzau glip af touren og al den omtale, det ville kunne have givet byen.

Usædvanligt med hviledag

Helt usædvanligt vil der i 2021 ligge en hviledag allerede efter tre danske etaper. Det er ikke sket tidligere i Tour de France og tolkes som en vigtig gestus mod Danmark for at lade nationen få en Grand Départ. Det sker, fordi rytterne efter touren i Danmark, skal fragtes til Frankrig, hvor resten af cykelløbet skal køres.

Tour de France er efter VM og EM i fodbold og OL den største sportsbegivenhed et land kan afvikle.

De tre danske etaper af Tour de France skulle egentlig først være præsenteret for offentligheden i dag på pressemødet på Københavns Rådhus.