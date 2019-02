Magiske målscorere topper med hver deres milepæl

Chelseamålmand afviser at have trodset sin managers ordre i ligacaupfinalen.

Fodbold. I kampen om Den Gyldne Støvle til den mest scorende i europæisk klubfodbold har Lionel Messi og Lylian Mbappe taget en overlegen føring med deres mange mål for FC Barcelona og Paris Saint-Germain. De to magiske målscorere rundede ydermere hver deres milepæl i den forgangne weekend. Efter Lionel Messi scorede karrierens 50. hattrick i 4-2-sejren over Sevilla, scorede Mbappe 2 mål i PSG’s 3-0-sejr over Nimes, og dermed blev den 20-årige franskmand den yngste nogen sinde til at score 50 mål i den franske liga. Messi har scoret 25 mål i sine 23 ligakampe, mens Mbappe er på 22 mål i 20 kampe og dermed har lagt luft til tredjepladsen, hvor Cristiano Ronaldo efter ikke at have scoret i Juventus’ 1-0-sejr har lavet 19 mål. Robert Skov er i øvrigt nummer 13 på listen med sine 21 mål i 22 kampe i Superligaen, der ikke vægter helt så tungt som de største ligaer.

Fodbold. Chelseamålmanden Kepa Arrizabalagas afviser, at han skulle have nægtet at lade sig udskifte i den engelske ligacup-finalen mod Manchester City, som mange ellers opfattede det på manager Mauruzio Sarris reaktion. »Det har aldrig været min intention at gå imod manageren eller nogle af hans beslutninger. Manageren troede, at jeg ikke var i stand til at spille videre, og jeg ville sige, at jeg var i god behold og stadig kunne hjælpe holdet, imens at holdlægen, der havde behandlet mig, ankom til bænken med den besked. Jeg har fuld respekt for manageren og hans autoritet«, skriver den spanske målmand på Twitter. City vandt finalen ved at vinde straffesparkskonkurrencen 4-3.

Fodbold. På to straffesparksscoringer efter VAR-kendelser holdt Real Madrid trit med de øvrige tophold i den spanske liga. Karim Benzema kort før pausen og Gareth Bale efter 75 minutter udnyttede mulighederne, der sikrede Real Madrid en sejr på 2-1 over Levante i en kamp, hvor begge hold fik et rødt kort i slutfasen.

Golf. Med en suveræn score på 21 slag under par vandt amerikaneren Dustin Johnson for anden gang på tre år WGC-turneringen Mexico Championship. Sejren var den 20. på PGA Tour for Johnson, der sluttede 5 slag foran Rory McIlroy og 10 slag foran en trio på tredjepladsen, og nu har vundet 12 år i træk på PGA Tour. Tiger Woods sluttede på en delt 10.-plads, Thorbjørn Olesen blev nr. 45 og Lucas Bjerregaard nummer 69.

Håndbold. Få dage efter det blev offentliggjort, at Karen Brødsgaard næst sæson skal være en af Jan Pytlicks assistenttrænere i Odense, blev den tidligere landsholdsspiller fyret som cheftræner i EH Aalborg, der ligger sidst i kvindernes liga med 5 point for 23 kampe. Søren Fisker overtager hvervet som cheftræner.