Kedelig finale ender i det ultimative drama og vildt målmandskaos

Der måtte straffespark til for at finde en vinder af den engelske Liga Cup. Målmand nægtede at forlade banen.

Manchester City genvandt den engelske Liga Cup med en sejr over Premier League-rivalerne Chelsea, men der måtte straffespark til, før sejren på 4-3 var i hus.

For to uger siden ydmygede Manchester City og Sergi Aguero Chelsea i Premier League og vandt med tenniscifrene 6-0. Aguero scorede hattrick ved den lejlighed, og den oplevelse var Chelsea-manager Maurizio Sarri ikke interesseret i at få gentaget, da de to hold mødtes i Liga Cup-finalen på Wembley.

Så Sarri stillede op i en ultradefensiv opstilling og lod de to spidsangriber Gonzalo Higuain og Olivier Giroud starte på bænken ligesom i øvrigt den danske landsholdsspiller Andreas Christensen, hvilket efterlod Eden Hazard helt fremme uden den store støtte fra holdkammeraterne.

Bolden nåede i indledningen i hvert fald sjældent op til belgieren, for det var Manchester City, der lagde et tungt pres på modstanderen.

Sergio Aguero havde et enkelt godt forsøg, hvor han med brystet lagde bolden til rette for sig selv, men argentineren overplacerede sit skud, og tættere på kom City faktisk ikke i de første 45 minutter trods et stort spilovertag.

Chelsea kom mod halvlegens slutning lidt bedre med i finalen uden dog at imponere, og nogen egentlige scoringsforsøg blev det ikke til for London-klubben, der helt oplagt håbede at lukrere på et enkelt kontrastød, som kunne skaffe dem pokalen.

Billedet var stort set det samme i 2. halvleg. Manchester City havde spillet, og bolden var da også i Chelsea-nettet en enkelt gang. Men Aguero blev dømt offside, hvilket videodommeren kort efter bekræftede var en rigtig beslutning.

Igen havde City svært ved at komme frem til åbne muligheder, for der kom hele tiden en Chelsea-fod i vejen, når det begyndte at blive prekært.

Chelsea på sin side havde det mere end svært, fordi det var Eden Hazard, som ikke alene skulle føre bolden frem, når den blev erobret; belgieren skulle helst også afslutte, og det var naturligvis en umulig opgave.

Alligevel var Chelseas plan ved at lykkes, da Hazard spillede Kanté fri. Afslutningen var bare for dårlig, og bolden røg over mål.

Nogen medrivende finale blev det aldrig, og efter 90 minutter blottet for mindeværdige højdepunkter måtte de to hold have yderligere 30 minutter for at finde en afgørelse.

Heller ikke her lykkedes det spillerne at finde vej til netmaskerne, og derfor skulle der straffespark til for at finde en vinder.

Kampens fjerdedommer signalerer, at Willy Caballero skal på banen i stedet for Kepa Arrizabalaga. men sidstnævnte nægtede at forlade banen, og Caballero måtte sætte sig igen. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

I de afsluttende minutter af den forlængede spilletid opstod finalens måske mest dramatiske situation, da Chelsea-træner Sarri ville skifte målmand Kepa Arrizabalaga ud og erstatte ham med Willy Caballero.

Arrizabalaga havde været nede at ligge et par gange med krampe, men han nægtede ganske enkelt at lade sig skifte ud og signalerede, at han var o.k.

Dette efterlod Maurizio Sarri rødglødende af raseri, og han var tæt på at forlade Wembley i arrigskab, men nåede at besinde sig.

Det var et absurd optrin, hvor Caballero stod på sidelinjen i flere minutter og ventede på at blive skiftet ind, mens Sarri vredt kylede sin vanddunk i sædet og assistenttræner Gianfranco Zola forsøgte at rede trådene.

På banen sås Arrizabalaga i samtale med den rutinerede forsvarsspiller David Luiz, der sagde noget til sin målmand med hånden oppe foran munden, så ingen kunne aflæse hans læber.

De kommende dage vil vise, om situationen får konsekvenser for enten målmanden eller i yderste konsekvens træneren, hvis ordrer spilleren altså nægtede at adlyde.

Med finalesejren nåede Manchester City op på i alt seks titler i Liga Cuppen, og holdet er dermed alene på andenpladsen efter Liverpool, der har vundet turneringen otte gange, siden Aston Villa som første klub kunne løfte trofæet i 1961.