Liverpool inviterer City helt tilbage i kampen om mesterskabet efter skuffende 0-0

Kampen om det engelske mesterskab blev yderligere intensiveret, da hverken Liverpool eller Manchester United formåede at score i det traditionelle opgør på Old Trafford i Manchester. Dermed er Liverpools forspring til Manchester City i toppen af Premier League nu reduceret til at enkelt point.

Selv om både Uniteds manager Ole Gunnar Solskjær og Liverpools Jürgen Klopp formentlig vil erklære sig tilfreds med det ene point, må især Klopp være bekymret for sit holds form.

Det var tredje uafgjorte resultat i de seneste fire Premier League-kampe, og tælles Champions League med, er fire af Liverpools seneste fem opgør endt remis.

Mellem jul og nytår havde Liverpool et på papiret betryggende forspring på seks point til City, men det er nu næsten forsvundet og mesterskabskampen er dermed pivåben.

Kampen mod United gav ikke løfter om, at Liverpool kan genskabe forspringet, for det blev spillemæssigt en skuffende forestilling, hvor heller ikke hjemmeholdet havde det helt store at byde på.

Det skyldtes til dels, at kampens rytme ret hurtigt blev slået i stykker af en række nødtvungne udskiftninger.

Mange skader

For både hjemmeholdets træner Ole Gunnar Solskjær og Liverpools ditto Jürgen Klopp fik en del at tænke over i løbet af de første 45 minutter, for skader på begge hold tvang trænerne til at skifte ud på flere pladser.

Værst gik det ud over Manchester United, der i 21. og 25. minut måtte tage henholdsvis Ander Herrera og Juan Mata ud og erstatte dem med Andreas Pereira og Jesse Lingard.

Men Liverpool gik ikke ram forbi, og i 31. minut måtte Roberto Firmino efter at være vrikket om på højre fod forlade Old Trafford. I stedet kom Daniel Sturridge på banen for topholdet.

De mange udskiftninger gjorde ikke noget godt for kampens flow, for begge hold hakkede lidt usammenhængende af sted med gæsterne som de mest aggressive.

Det skulle blive værre endnu set fra Solskjærs synspunkt, for efter blot godt et kvarter på banen måtte den engelske landsholdsspiller Jesse Lingard atter humpe ud med en skade, og så måtte United for tredje gang skifte ud.

Alexis Sanchez afløste Lingard, og United-lejren måtte nu krydse fingre for, at kvoten af uheld var opbrugt.

Mere tempo i anden halvleg

Begivenhederne på banen var udover de mange uheld knap så ophidsende før pausen. United stod dybt og afventede Liverpools angreb, og de gennemspillede angreb, som sluttede med en åben målchance var en mangelvare.

Faktisk var Lingard trods sine blot 15 minutter i aktion tættest på, men Liverpool-keeper Alisson var hurtigt nede i fødderne på United-spilleren og fik afværget den store mulighed.

Der kom lidt mere tempo i kampen efter pausen, men det afspejlede sig ikke i markant flere chancer foran de to mål. Af et opgør mellem to af de store engelske klubber at være, var den påfaldende tam og ikke specielt velspillet. Viljen var der bestemt, men det kneb på dagen mere med evnerne til at udføre planerne.

Set fra Manchester Uniteds synsvinkel betød det uafgjorte resultat, at holdet mistede en enkelt placering i Premier League og rød ned på 5. pladsen. Arsenal, der hjemme på Emirates besejrede danskerklubben Southampton 2-0 rykkede nemlig forbi United og er nu nr. 4.

Kampen i London blev afgjort i løbet af de første 17 minutter, hvor først Alexandre Lacazette og siden Henrikh Mkhitaryan scorede Arsenals to mål.

Både Jannik Vestergaard og Pierre-Emile Højbjerg spillede hele kampen for Southampton, der nu indtager tredjesidstepladsen i Premier League.