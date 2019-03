Fænomenale Roger Federer scorer titel nummer 100

Ishockey: Lørdag skulle de bedste hold fra grundspillet i Metal Ligaen vælge deres modstandere til årets kvartfinaler. Det meste gik som forventet. Rungsted var som grundspilsvinder førstevælger og tog ikke overraskende Herlev som sin modstander. Ligeså forventet var det, at Sønderjyske brugte sit andetvalg til at sætte en kvartfinaleserie op mod Rødovre, der blev nr. 7 i grundspillet. På papiret kunne det ligne en lille overraskelse, at Frederikshavn som tredjevælger pegede på Esbjerg, som på femtepladsen var fem point bedre end Herning. Men frederikshavnerne har haft et solidt overtag mod vestjyderne i sæsonen, hvor man har hentet 15 ud af 15 mulige point mod Esbjerg. Den sidste kvartfinale bliver dermed et revancheopgør fra sidste års DM-finale mellem mestrene Aalborg og Herning. Der bliver spillet bedst af syv kampe i kvartfinaleserierne.

Fodbold: Næstved Boldklub, som holder til i 1. division, får ikke lov til at gøre brug af spillerne Jeppe Illum og Tobias Arndal, som man har lejet i henholdsvis Vendsyssel og Horsens for den kommende halvsæson. Det slog Fodboldens Disciplinærinstans lørdag fast. Årsagen er, at Næstved for sent anmodede om spillercertifikaterne for de to spillere i vinterens transfervindue. Afgørelsen fra disciplinærinstansen er en stadfæstelse af afgørelsen fra Divisionsforeningen.

Tennis: Norske Casper Ruud (nr. 108) er fremme i semifinalen ved ATP-turneringen i São Paulo efter at have besejret Bolivias Hugo Dellien 6-1, 6-1. Næste udfordring bliver chilenske Christian Garin, der er i semifinalen efter lidt overraskende at have vundet 4-6, 6-4, 6-4 over den rutinerede argentiner Leonardo Mayer, der var seedet nr. 4. Den anden semifinale spilles mellem argentinske Guido Pella og serbiske Laslo Djere.

Motorsport: Fredag fik formel 1-feltet lov til at køre de sidste testkilometer på banen i Barcelona, inden det 17. marts går løs med VM-serien startende i Australien. På sidstedagen i Barcelona fik danske Kevin Magnussen kørt 94 omgange og nåede op på samlet 403 omgange i løbet af de to testuger. Og det er en tilfreds dansker, der forlader Catalonien. »Overordnet set har det været to produktive uger i Spanien, og det er dagen i dag (fredag, red.) endnu et eksempel på«, lød det fra Magnussen til Haas-teamets hjemmeside. »Fra begyndelsen har VF-19’eren (den nye Haas-bil, red.) føltes god, og jeg kan se, hvordan vi har gjort fremskridt hver eneste dag med hensyn til balance og ydeevne«.

Alpint: Den russiske by Sotji er fortsat ramt af voldsomt snevejr, og det får igen konsekvenser for kvindernes World Cup. Fredag blev alle træninger til styrtløbet aflyst, og det planlagte styrtløb lørdag blev dermed også aflyst. I stedet ville man gennemføre Super-G-løbet lørdag, men da snefald fortsat giver for dårlige betingelser, er det løb nu foreløbig udsat til søndag.