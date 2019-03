Jon Dahl Tomasson vil komme i spil til trænerjobbet i Brøndby

Brøndby-topscorereren Kamil Wilczek fyrer løs med venstrebenet, men måtte gå fra banen som taber og uden at have lavet mål i Odense Kamil Wilczek (Brøndby 20) med Troels Kløve (OB 23) bag sig Superliga Fodbold Odense Boldklub mod Brøndby IF. Nature Energy Park Odense. Søndag den 3 Marts 2019.. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix)