All inclusive-bloddoping til 112.000 kroner per sæson

Sidste uges fælles tysk-østrigske slag i ’Operation Aderlass’ mod doping ved ski-VM i Seefeld og i den tyske by Erfurt, hvorfra dopinglægen Mark Schmidt har styret sin illegale virksomhed, griber om sig.

I løbet af weekenden er to østrigske cykelryttere gået til bekendelse og dermed havnet i dopingfælden.

Først blev den kontraktløse Stefan Denifl anholdt af østrigsk politi og erkendte hurtigt sin skyld og forbindelse til dopinglægen, og siden har landsmanden Georg Preidler meldt sig selv og talt ud om sin forbindelse til Mark Schmidt.

Georg Preidler har ved samme lejlighed valgt at opsige sin kontrakt på det store franske hold Groupama-FDJ. 28-årige Georg Preidler, der har fuldført 7 Grand Tours – senest Giro d’Italia som nummer 29 i 2018 – siger til avisen Kronen Zeitung, at han ikke længere kunne leve med den psykiske belastning.

»De sidste par dage har været et mareridt. Jeg har hverken sovet eller spist. Jeg ved ikke, om de (politiet, red.) ville have anholdt mig«, siger Georg Preidler, der tidligere i karrieren har kørt på hold med danske Søren Kragh Andersen på Team Sunweb.

All inclusive til 112.000 per sæson

Georg Preidler forklarer til Kronen Zeitung, at han to gange i 2018 har fået tappet blod, men endnu ikke har fået det ført tilbage i kroppen. Det er derfor sandsynligt, at Preidlers blod er i en af de omkring 50 poser, politiet beslaglagde i sidste uge i en lejet garage i Erfurt.

Den østrigske cykelrytter hævder, at det var lægen Mark Schmidt, der tog kontakt til ham og tilbød sine ydelser– og ikke omvendt.

»Der er altid et forventningspres, man kører for en kontrakt og er urolig over, om man har et arbejde. Og så hører man, at der i forvejen er mange der gør det (bruger doping, red.). På et tidspunkt forsvinder ens hæmninger. Disse læger forsikrer en om, at man aldrig vil blive afsløret«.

Man træner dag ud og dag ind, men er aldrig først over målstregen Georg Preidler

»Man træner dag ud og dag ind, men er aldrig først over målstregen. På et tidspunkt vil man noget mere. Bloddoping er der ikke store omkostninger i. De kommer til en og ordner sagerne«, siger Preidler.

Den tyske anklagemyndighed i München har oplyst, at Mark Schmidt blandt andet har haft en All Inclusive-produkt på sine tilbudshylder. Pris helt op til 15.000 euro (ca. 112.000 kr.) for en sæson.

Selv om Georg Preidler har hørt, at »mange gør det«, er han overfor Kronen Zeitung ude af stand til at nævne navne. At der kommer flere afsløringer eller indrømmelser er han dog ikke i tvivl om.

»Jeg kan forestille mig, at der kommer et internationalt jordskælv«, siger Preidler.

Masser af beviser

At Georg Preidler næppe er helt på afveje med den analyse, bakkes op af meldinger fra den tyske del af efterforskningen, der styres fra München. Beviserne er nærmest enorme, lyder det fra ledende statsadvokat Kai Gräber med sjælden tysk underdrivelse.

»Det er endnu for tidligt at gøre status, men der har været sager med noget dårligere bevismateriale. Faktisk er beviserne overvældende«, siger Kai Gräber til Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Foreløbigt er 7 atleter blevet afsløret som kunder hos den varetægtsfængslede dopinglæge Mark Schmidt.

Mark Schmidt er tidligere læge hos det tyske cykelmandskab Gerolsteiner og er adskillige gange tidligere blevet sat i forbindelse med doping. Anklagemyndighederne mener, at Mark Schmidt har ageret som dopinglæge de seneste fem år.