Beyoncé, Wozniacki og DeGeneres forlængede FCK’s udebanekompleks i Farum

Beyonce, som løber fra FCK-forsvaret og med et fladt spark sender bolden i nettet bag Jesse Joronen.

Det var virkeligheden i Farum søndag eftermiddag i opgøret mellem FC Nordsjælland og FC København. Sådan da.

FC Nordsjælland havde i anledning af kvindernes kampdag i fredags bedt spillerne om at udvælge deres kvindelige forbillede, hvis navn de bar på trøjen i stedet for deres eget.

Derfor stod der Wozniacki bag på målmand Nicolai Larsens trøje. Ellen DeGeneres bag på midtbanespiller Mikkel Rygaards, mens Andreas Skov Olsen havde valgt Beyonce.

Netop Andreas Skov Olsen så for en stund ud til at blive den afgørende spiller, da FC Nordsjælland gik fra at være bagud 0-1 til at føre 2-1 over FCK. Men Robert Skov reddede til sidst københavnerne ved at score til 2-2.

Et resultat, som forlængede det, der kun kan betegnes som et udebanekompleks for københavnerne i Farum. FCK har nemlig ikke vundet på Right to Dream Park siden 2013.

Opgøret søndag eftermiddag var det 9. forsøg i træk uden FCK-sejr siden dengang. I mellemtiden har alle andre Superliga-hold end FCK, Vejle, Hobro og Vendsyssel formået at vinde i Farum.

De kvindelige forbilleder og det nævnte udebanekompleks var to af en lang række interessante temaer i den næstsidste weekend inden grundspillets afslutning.

FC Københavns kæmpede for at holde FC Midtjylland på afstand i kampen om mesterskabet. FC Nordsjællands jagtede chancen for at blive en del af top seks og sikre sig attraktive opgør efter grundspillets afslutning. De to gange Skov, Robert Skov fra FCK og Andreas Skov Olsen fra FC Nordsjælland, var samlet på samme bane i en sæson, hvor begge har bevist sig som værende Superligaens to største danske talenter.

Ståle Solbakken valgte endda grundet sin startopstilling at føje et par emner til den lange liste af interessante temaer.

Blandt de foretrukne 11 var nemlig Guillermo Varela, Mohammed Daramy og Robert Mudrazija, som alle for første gang startede inde i en Superliga-kamp for FCK.

Varela og Daramy udgjorde FCK’s venstre side, mens Mudrazija erstattede Rasmus Falk inde centralt på banen, efter Falk blev skadet under opvarmningen.

Varela og Daramy gjorde det begge fint uden at være meget iøjnefaldende, mens Nicolaj Thomsen kom på banen fra anden halvlegs start.

Her var FC København stadigvæk foran 1-0 efter Dame N’Doyes hovedstødsmål i første halvleg. En scoring, der var hans nummer 73 i Superligaen og dermed gjorde ham til tidernes mest scorende udlænding i den bedste danske række foran Todi Jönsson.

FCK’s føring forsvandt dog efter mindre end 2 minutter af anden halvleg.

Ligesom ved FCK’s scoring kom FC Nordsjællands scoring i forbindelse med et hjørnespark.

Mikkel Rygaard slog en høj bold ind mod den fjerneste stolpe, hvor Victor Nelssons headede bolden ned for fødderne af forsvarskollega Ulrik Yttergård Jenssen.

Foruden det normale publikum var der søndag eftermiddag også besøg af omkring 75 udenlandske talentspejdere på Right to Dream Park. Dobbelt så mang

