Solskjær pudser advokat på opfindsomt firma

Direkte sport i tv Lørdag 9. marts DR 1 14.00 Håndbold: Rostov-Don - Odense (k) TV 2 16.10 Håndbold: GOG-Skanderborg (m) TV 2 Sport 10.45 Badminton: All England, semi. 19.00 Badminton: All England, semi. 23.00 Tennis: BNP Paribas Open (k) 00.00 Tennis: BNP Paribas Open (k) 2.30Basketball: LA Lakers-Boston TV3+ 20.00 Kampsport: MMA TV3 Sport 16.00 Fodbold: Vejle-Vendsyssel 18.30 Kampsport: MMA 20.00 Tennis: BNP Paribas Open (m) 2.00 Tennis: BNP Paribas Open (m) TV3 Max 13.30 Fodbold: Crystal Palace-Brighton 16.00 Fodbold: Southampton-Tottenham 18.30 Fodbold: Manchester City-Watford 1.05 Ishockey: NY Rangers-New Jersey Eurosport 12.15 Alpint: World Cup - slalom (m) 13.30 Alpint: World Cup - slalom (k) 14.30 Skihop: World Cup - hold 16.30 Skiskydning: VM - sprint (m) 19.55 Billard: Snooker - The Players Ch. 4.45Formel E: Hongkongs GP - kval. Vis mere

Fodbold. Spilfirmaet Paddy Power – dem med Nicklas Bendtner underbukser under EM i 2012 – er på ny i fedtefadet. Den irske virksomhed har nemlig brugt et billede af Manchester Uniteds succesmanager Ole Gunnar Solskjær i en annonce uden at spørge om lov. Solskjær kræver billedet fjernet og har sat sin advokat på sagen. »Er der noget, jeg ikke skal sættes i forbindelse med, er det et bettingfirma. De kommer til at få store problemer med mig«, siger Solskjær til NRK. »Det er ulovligt. Brug af personbilleder i kommerciel sammenhæng uden samtykke fra den afbildede er i strid med loven både i Norge og England«, siger advokat Erik Flågan.

Atletik.Kinesiske Liu Hong kom som den første kvinde under drømmegrænsen på 4 timer, da hun satte verdensrekord i 50 kilometer kapgang. Liu Hong vandt en konkurrence i Huangshan i Kina i tiden 3.59,15 timer.

Fodbold. AGF’s svenske forsvarsspiller Niklas Backman har siddet ude de to seneste kampe. Nu er det Århus Stiftstidende kommet frem, at det er en hjernerystelse, der har sat Niklas Backman ud af spillet. Backman fik i februar en bold i hovedet til træning og spillede et par dage efter mod Sønderjyske. »Men det blev værre igen efter kampen, og jeg havde det dårligt i nogle dage. Det bliver stille og roligt bedre, men det er stadig ikke 100 procent. Og jeg vil ikke forcere noget, når det handler om en lille hjernerystelse«, siger Niklas Backman til avisen.

Fodbold. FC København-forsvareren Andereas Bjelland er klar til at spille igen efter et par ugers skadespause. Bjelland er en del af FCK-truppen til søndagens udekamp mod FC Nordsjælland

Cykling. Den hollandske stjerne Anna van der Breggen kræver ifølge cyclingnews.com økonomisk ligestilling omkring præmiepenge. Mens mændene kørte om ca. 300.000 kroner ved lørdagens endagsløb Strade Bianche, er der blot små 77.000 kroner til deling hos kvinderne. »Jeg har kørt nogle løb på mountainbike, hvor præmiesummen er helt den samme, og det føles rart, når man dyrker den samme sport. Det er det, vi skal sigte mod«, siger van der Breggen. Strade Bianche fik hollandsk vinder med Annemiek van Vleuten. Den danske mountainbikespecilist Annika Langvad viste tænder på landevejen ved at blive 2’er emd et minus på 37 sekunder.

Tennis. Caroline Wozniacki spiller sin kamp i 2. runde ved Indian Wells-turneringen mod russeren Ekatarina Alexandrova lidt over midnat natten til søndag.

Ishockey. Både Lars Eller og Nikolaj Ehlers kom på måltavlen i nattens NHL-kampe. Lars Eller scorede til slutresultatet 3-0, da Washingtons mesterhold besejrede New Jersey, mens Ehlers stod for målet til 4-0 samt to assister i Winnipegs storsejr på 8-1 mod Carolina. Ehlers har nu scoret 16 mål i denne sæson, Eller er noteret for 9.

Fodbold. Premier League-klubben Tottenhams nye stadion ser nu endelig ud til at åbne i april. Christian Eriksen-klubbens første modstander i nye rammer bliver enten Crystal Palace eller Brighton.

Ishockey. Rødovre leverede en overraskelse, da de på udebane og med over 4.000 Sønderjyske-tilskuere mod sig sejrede 1-0 i den første kamp i DM-kvartfinaleserien. Øvrige resultater: Frederikshavn-Esbjerg 2-3 efs., Aalborg-Herning 3-6, Rungsted-Herlev 5-2.

Fodbold. Serie A-topholdet Juventus sejrede med et reservespækket hold 4-1 på udebane mod Udinese og fik tanket selvtillid før Champions League-returkampen i den kommende uge mod Atlético Madrid. Her skal Juventus efter 0-2 i første opgør score mindst to gange, for at holde sig inde i turneringen.

Fodbold. I Tyskland fortsatte en an CL-deltager derouten. Schalke tabte 4-2 ude til Werder Bremen og fik dermed en skidt optakt til returmødet (1. kampr 2-3) med Manchester City.

