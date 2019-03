I søndags spillede AaB og Brøndby en forrygende 3-3-kamp - nu mødes de i pokalsemifinalerne

Fodbold. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har allerede besluttet at udvide VM 2026 fra 32 til 48 hold. I øjeblikket forgår der et større politisk spil forud for fredagens møde i Fifa Council i Miami, USA, hvor Fifa-toppen med præsident Gianni Infantino ønsker politisk opbakning fra fodboldunionerne til også at udvide VM til 48 hold allerede fra 2022 i Qatar. Et tiltag, som tidligere landstræner Morten Olsen stiller sig kritisk over for.

»Det er et valg mellem kvalitet og kvantitet. Det er synd for fodbolden og for slutrunderne, for det skal vitterligt være de bedste, der er med«, siger han til Ritzau.