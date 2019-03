Real-spillerne giver Zidane sejr i hans comeback

FAKTA Direkte sport i tv DR 1 13.05/16.20 Skiskydning: VM, stafet (k) TV 2 13.30 Håndbold: Århus-Skanderborg (m) 16.00 Håndbold: Aalborg-BSV (m) TV 2 Sport 9.50 Tennis: BNP Paribas Open (k) 12.00 Badminton: Swiss Open, semifin. 15.20 Cykling: Paris-Nice, 7. etape 17.30 Basketball: Boston-Atlanta 1.30 Basketball: Oklahoma-Golden State TV3+ 7.00 Formel 1: GP Australien, kval. 18.20 Fodbold: Swansea-Manchester C. TV3 Sport 7.35 Langrend: Birkebeiner-løbet 13.30 Fodbold: Leeds-Sheffield United 15.30 Fodbold: Schalke 04-RB Leipzig 19.00 Tennis: BNP Paribas Open (m) 00.05 Ishockey: Tampa Bay-Washington TV3 Max 13.30 Fodbold: Watford-Crystal Palace 16.00 Fodbold: Burnley-Leicester 18.30 Fodbold: Hertha Berlin-Dortmund 6’eren 20.55 Fodbold: Wolves-Manchester U. Eurosport 1 9.15/12.00 Alpint: World Cup, st.sl. (m) 10.15/13.15 Alpint: World Cup, st.sl. (k) 13.15 Skiskydning: VM, stafet (k) 15.15 Cykling: Paris-Nice 17.00 Skihop: World Cup 19.35 Curling: VM (k) Eurosport 2 14.00 Cykling: Tirreno-Adriatico 18.00 Golf: The Players Championship Vis mere

Fodbold: Den tilbagevendte Real Madrid-træner Zinedine Zidane havde lørdag valgt en meget offensiv opstilling til La Liga-opgøret på hjemmebane mod Celta Vigo. Bale, Benzema, Asensio, Modric, Isco og Kroos var de forreste seks spillere, men franskmanden havde til gengæld sat målmand Thibaut Courtois af til fordel for Keylor Navas. Opgøret sluttede 2-0 til Real Madrid, men det tog over en time, før Zidane og hjemmepublikum fik noget at glæde sig over. Isco nettede til 1-0, hvorefter Bale øgede til 2-0 med godt et kvarter igen. Tre point til den ny træner, og Real er nummer tre i La Liga.

Håndbold: Skanderborg Håndbold har overrasket alt og alle i denne sæson, og lørdag spillede holdet sig i pokalfinalen ved Final 4-stævnet i Herning. Det skete, da holdet besejrede Århus Håndbold i semifinalen med 34-33. Det blev et drama uden lige, og holdene måtte ud i forlænget spilletid, før Skanderborg kunne trække sig sejrrigt ud på den anden side. I finalen møder Skanderborg så Aalborg Håndbold, der lørdag aften vandt 29-27 over Bjerringbro-Silkeborg.

Fodbold: Huddersfield var lørdag foran 3-1 i Premier League-kampen mod West Ham, men holdet tabte alligevel. Det lignede længe tre point til bundholdet, men først Ogbonna og så to gange Chicharito scorede i det sidste kvarter, hvilket skabte endnu en nedtur for Huddersfield, der havde Jonas Lössl med fra start, mens Philip Billing fik den sidste halve time på banen. For Leicester og Kasper Schmeichel var der mere at grine af, for selv om holdet tidligt fik udvist Harry Maguire, lykkedes det med scoringer fra James Maddison (frispark) og Wes Morgan (hovedstød) at hive sejren hjem. I lørdagens sidste Premier League-kamp spillede Bournemouth og Newcastle 2-2.

Cykling: Det lignede en taktisk brøler af Jakob Fuglsang, da Astana-holdkammeraten Alexey Lutsenko vandt spurten blandt fire ryttere på 4. etape af Tirreno Adriatico. Lutsenko blev hentet på den sidste kilometer, og Fuglsang havde kørt på hjul hele vejen op, men han åbnede sin spurt alt for sent, og så snuppede Lutsenko alligevel etapesejren. Det var på trods af, at Lutsenko styrtede i et sving halvanden kilometer fra mål, og allerede tidligere på etape var ude i græsset på en nedkørsel. Adam Yates (Mitchelton-Scott), Primoz Roglic (Jumbo-Visma)og Jakob Fuglsang kom ind på de næste pladser. Adam Yates fører stadig i den samlede stilling. I Paris-Nice blev 7. etape vundet af colombianske Daniel Felipe Martinez (EF Education) foran Miguel Angel Lopez (Astana) og Nicolas Edet (Cofidis). Ny i førertrøjen er Egan Bernal (Sky).

Tennis: 16-årige Clara Tauson er klar til finalen i ITF-turneringen i kinesiske Shenzhen. Det er en realitet efter en sejr på 6-3, 7-6 i semifinalen mod kineseren Lu Jiajing, der rangerer som nr. 186 på verdensranglisten. Dermed indtjener Tauson endnu flere point til WTA-ranglisten, som hun inden turneringen endnu ikke havde fået point til. Andet sæt blev en afvekslende og dramatisk omgang. Tauson brød fra start og var foran både 2-0 og 3-1, inden kineseren slog tilbage og vendte det til føring på 5-3. Men Tauson brød prompte tilbage, og til sidst måtte man finde en vinder i tiebreak ved stillingen 6-6. Her spillede danskeren sig til matchbolde ved 6-5, 10-9 og 11-10, mens kineseren undervejs også havde tre sætbolde, der alle blev misset. Tauson lukkede endelig kampen på sin fjerde matchbold og vandt 13-11. Søndag spiller Tauson finale mod endnu en kineser, nemlig Liu Fangzhou, der ligger nr. 172 på ranglisten.

Fodbold: Watford indløste lørdag billet til FA Cup-semifinalerne, da holdet på hjemmebane besejrede Crystal Palace 2-1. Det var indskiftede Andre Gray, der afgjorde kampen et lille kvarter før tid, efter holdkammerat Etienne Capoue og Michy Batshuayi havde scoret de to første mål. De tre andre kvartfinaler: Wolverhampton-Manchester united, Swansea-Manchester City og Millwall-Brighton.

Badminton: Den danske mixed double med Mathias Bay-Smidt og Rikke Søby leverede lørdag en stor overraskelse, da de spillede semifinale i Swiss Open, der rangerer på niveau 5 på World Touren. Danskerne, der ligger nr. 102 i verden, vandt deres semifinale mod nr. 17 på verdensranglisten, kinesiske Lu Kai og Chen Lu, med cifrene 20-22, 21-19, 23-21. Efter et stort drama vandt de på deres tredje matchbold over de femteseedede modstandere. Parret var eneste danske islæt i semifinalerne, og nu sørger de altså også for dansk aktivitet på søndagens finaledag.

Doping: Fredag blev en række russiske antidopinginspektører anklaget for at have advaret atleter på forhånd, når de ellers skulle dopingtestes uden varsel. Men det nægter de anklagede. Næstformanden for Ruslands antidopingagentur, Margarita Pakhnotskaya, fortalte fredag til nyhedsbureauet AP, der var et tocifret antal eksempler på inspektører, der havde hjulpet atleter. De skulle nu undersøges nærmere. Men direktøren for det anklagede firma, Alexei Kozlov, afviser, at det har fundet sted. »Mine ansatte informerer ikke atleter om en forestående test«, skriver Kozlov i en e-mail til AP. Han tilføjer, at alle prøver bliver sendt til dopinglaboratorier, og hvis der er brud på reglerne, bliver de pågældende atleter suspenderet.