Magnussen tilfreds med syvendeplads i kvalifikation til formel 1-premiere

Solen var gået på hæld i australske Melbourne, men stemningen foran Haas’ garage ved formel 1-banen i Albert Park fortsatte med at være i top. Det skyldtes ikke mindst, at holdets forhåbninger om en god kvalifikation i den grad blev indfriet, da holdets to kørere, Kevin Magnussen og Romain Grosjean, tidligere lørdag kørte sig til henholdsvis en syvende- og en sjetteplads.

»Jeg er rigtig glad og tilfreds med starten på denne sæson. Vi har været meget håbefulde omkring vores potentiale, og forventningerne er blevet indfriet«, siger Kevin Magnussen.

Grosjean en anelse hurtigere

Franske Grosjean satte tiden 1 minut og 21,826 sekunder, mens Magnussen var lige i hælene og kørte i 1 minut og 22,099 sekunder. Det er mere end et sekund hurtigere end danskerens tid på samme bane sidste år. Dengang satte han tiden 1 minut og 23,187 sekunder.

En god start på sæsonen 2019 har været vigtig for Haas, men det er alt for tidligt at spå om, hvordan det kommer til at gå resten af sæsonen, lyder det fra Magnussen. »Vi har fået en rigtig god start og nogle rigtig gode startplaceringer, men det er kun det første løb i sæsonen«, siger han.

Den forsvarende verdensmester, Lewis Hamilton (Mercedes), vandt kvalifikationen og starter derfor i pole position i søndagens grandprix. Holdkammerat Valtteri Bottas blev nr. 2, og dermed er tonen slået an til endnu en sæson, hvor Mercedes kører hurtigst.

Magnussen havde kniven for struben i Q1, hvor han efter tiden var løbet ud, skulle sætte en tid, der var blandt de 15 bedste. Men det klarede han nu uden de store problemer.

Således satte danskeren sjettebedste tid, mens Grosjean flagrede nede som n. 14. I Q2 var rollerne byttet om. Franskmanden satte sin hidtil bedste tid i sit sidste skud i Q2 og sneg sig op som nr. 5, to pladser foran Magnussen.

Også i Q3 var Grosjean en anelse hurtigere end Magnussen, og de sluttede altså som henholdsvis nr. 6 og 7.

Flot finish af Hamilton

Bottas lå indtil den sidste fase nr. 1, men teamkammerat Hamilton satte i sidste hug en tid, der blev lørdagens bedste. Den lød på 1 minut og 20,486 sekunder, hvilket rakte ti banerekord.

Også i lørdagens sidste træning var Hamilton hurtigst, og her satte Haas-racerne også tider, der skabte optimisme. Således sluttede de to Haas-kørere, Romain Grosjean og Kevin Magnussen, på henholdsvis en fjerdeplads og en femteplads tidligere lørdag.

Søndag gælder det så selve grandprixet, der begynder klokken 06.10 dansk tid.

