Christian Poulsen bliver assisterende træner i Ajax

Tennis: Oven på sin flotte titelgevinst i Shenzhen er 16-årige Clara Tauson blevet i Kina og stiller i denne uge op i en 15.000 dollar ITF-turnering i Xiamen, hvor hun er kommet med via sin førsteplads på juniorranglisten. I 1. runde skal Tauson møde den 26-årige amerikaner Sebastiani Leon, der er nr. 814 på WTA-ranglisten. Her er Tauson nr. 407.

Fodbold: I England bliver der spekuleret i, at Tottenhams trup er for smal, og at nøglespillere som Christian Eriksen efterhånden er ved at være slidte. Men den teori afviser danskeren blankt. »Det er bullshit«, siger Christian Eriksen i følge Ritzauhan. »Man vænner sig til at spille så meget. Jeg har trods alt spillet mange kampe i en hel del sæsoner i træk. Det føles snarere unaturligt, når man ikke spiller«, forklarer Eriksen. Den seneste tids skuffende resultater betyder, at Tottenham ikke længere truer de to tophold, Manchester City og Liverpool. I stedet venter en hård kamp om at fastholde pladsen blandt de fire bedste. Men der er nu ikke optræk til panik i London-klubben. »For et par måneder siden var der også pludselig alt mulig kaos. Så vandt vi et par kampe, og så var vi i himlen igen. Det er sådan, det foregår i en Premier League-klub«, siger Eriksen.

Fodbold: Liverpools kantspiller Xherdan Shaqiri misser Schweiz’ åbningskamp i EM-kvalifikationens gruppe D mod Georgien på lørdag. Ligeledes misser han kvalifikationskampen mod Danmark tre dage senere. Det schweiziske fodboldforbund oplyser således, at undersøgelser af den 27-årige schweizer på et hospital i Zürich mandag afslørede, at Shaqiri har betændelse i lysken. Samme dag forlod han holdkammeraternes træningslejr og vil altså ikke være til rådighed for Schweiz i landsholdets to første kvalifikationskampe til EM i fodbold i 2020.

Ishockey: Da Sønderjyske i søndags besejrede Rødovre 6-2 i slutspillet, var der en episode, som nu koster en bødestraf. Sønderjyske-træner Mario Simioni kritiserede i et tv-interview kampens dommere, og det blev for meget for Ligaforeningen. Sønderjyske idømmes en bøde på 10.000 kroner for dårlig opførsel, skriver Metal Ligaen på sin Facebook-side. På vegne af Ligaforeningen forklarer ligachef Kim Pedersen, hvorfor Sønderjyske skal have en bøde: »Ishockey er en sport, hvor der skal være plads til følelser, spontanitet og kritik. Men i forhold til Ligaforeningens aftaler om kommunikation og respekt for hinanden, kom Sønderjyske-træner Mario Simioni med udtalelser i tv, som overskred normen for, hvordan man forholder til officials – og i øvrigt også andre aktører – i Metal Ligaen«.

Cykling: Ruten for de første etaper i 2020-udgaven af Tour de France blev afsløret mandag. 1. etape, der har start og mål i Nice, ligger på papiret godt til sprinterne. Til gengæld får bjergrytterne mulighed for at folde sig ud allerede på 2. etape, der rummer tre svære stigninger. Også den starter og slutter i Nice.