New York Times: Ronaldos prekære sag holder Juventus væk fra USA

Direkte sport i tv Torsdag 21. marts TV 2 Sport 16.25 Skiskydning: World Cup, sprint (k) 18.00 Håndbold: Norge-Danmark (k) 20.20 Håndbold: Frankrig-Rumænien (k) 23.00 Tennis: Miami Open (k) TV3 Sport 16.00 Tennis: Miami Open (m) TV3 Max 19.00 Håndbold: Stuttgart-Kiel (m) 00.05 Ishockey: Carolina-Tampa Bay Kanal5 19.00 Fodbold: Kosovo-Danmark Canal 9 20.45 Fodbold: Holland-Hviderusland Eurosport 1 10.45 Skihop: World Cup 16.15 Skiskydning: World Cup, sprint (k) 18.30 Fodbold: U21, Tyskland-Frankrig 20.30 Curling: VM, Japan-Schweiz (m) Eurosport 2 16.00 Fodbold: Kasakhstan-Skotland 20.45 Fodbold: Belgien-Rusland

Fodbold: Den italienske storklub Juventus har ifølge avisen New York Times fravalgt at spille lukrative trænings- og testkampe i USA i sensommeren forud for den kommende sæson. Ifølge New York Times er det fordi Juventus’ største stjerne, Cristiano Ronaldo, risikerer at blive arresteret, hvis han sætter sine ben på amerikansk jord. Ronaldo er siden efteråret blevet undersøgt i en mulig voldtægtssag i Las Vegas i 2009.

Fodbold: Inter-stjernen Mauro Icardi er tilbage på træningsbanen, efter at argentineren har været væk i lige knap halvanden måned. Icardi blev i februar afsat som anfører i klubben og har siden ikke deltaget i træningen. Ifølge Icardi på grund af en knæskade. En knæsakde, klubben dog ikke vil anerkende.

Badminton: 35-årige Joachim Persson, der ikke længere er aktiv som spiller, er blevet idømt 18 måneders karantæne af Det Internationale Badmintonforbund (BWF). Joachim Persson har ifølge en pressemeddelelse fra BWF i fire tilfælde ikke samarbejdet tilstrækkeligt med BWF’s etiske panel i sager vedrørende matchfixing. Den første sag daterer sig tilbage til 2014. Persson har angiveligt flere gange brudt reglerne omkring væddemål på egne kampe. Blandt andet ved at satse penge på kampe, hvor han har tabt første sæt, men vundet opgørene efter tre sæt. Persson har også undladt at indrapportere en henvendelse fra en anden spiller om at fixe en kamp. Danskeren har i sit forsvar fremlagt en lang række optegnelser over de væddemål, han har indgået, men ikke ønsket at give indsigt i sine bankudskrifter. Joachim Persson har oplyst, at han har satset penge på badmintonkampe siden 2004. Du kan læse hele afgørelsen her.

Fodbold: Manchester United har taget et interessant værktøj i brug for at hjælpe sine fans til at komme billigere til udekampen mod FC Barcelona i Champions League-kvartfinalen. Den engelske klub har sat priserne op på udeholdets fanafsnit som et modtræk til Barcelonas høje priser, når United-fans skal gæste Camp Nou. 4.610 billetter har United fået til sine fans i returkampen, og de skal hver betale 102 pund for at komme ind til kampen svarende til 882 kroner. Ifølge britisk medier er det den dyreste billetpris til en Manchester United-kamp bortset fra finalekampe. Som modsvar har Manchester United valgt at sætte prisen op til samme leje for de Barcelona-fans, der vil se kampen på Old Trafford. United vil så bruge det ekstra overskud til at betale en del af United-fansenes Camp Nou-billet, så prisen falder fra 102 til 75 pund.

Curling: Efter to sejre onsdag er der igen grus i maskineriet hos de danske kvinder ved VM i Silkeborg. Torsdagens første kamp mod Sydkorea blev tabt 9-5, da Madeleine Dupont og co. gav op efter 9. ende.

Tennis: Clara Tauson er fremme i kvartfinalen ved ITF-turneringen i kinesiske Xiamen. Torsdag besejrede hun i 2. runde den lokale favorit Ye-Xin Ma med cifrene 6-4, 6-2. I kvartfinalen møder den 16-årige dansker nu den 17-årige japaner Himeno Sakatsume, der er nr. 659 på WTA-ranglisten. Clara Tauson vandt i søndags sin anden seniorturnering i 2019 og placerede sig derved som nummer 407 på verdensranglisten.