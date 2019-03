Skatteministeren godtager en omstridt 'momsfinte'

Der kommer ikke til at blive ændret på reglerne for at dæmme op for den såkaldte momsfinte. Det fastslog skatteminister Karsten Lauritzen (V) i et interview fredag.

»Man er velkommen til at lave også et stort, professionelt elitesportsarrangement, hvor der ikke skal betales skat af overskuddet, hvis pengene går til at få flere børn og unge til at involvere sig i idræts- og foreningslivet«, sagde Karsten Lauritzen til TV2.

Sagen tager afsæt i VM i håndbold, der blev afholdt på dansk jord i januar, men ikke med Dansk Håndbold Forbund som arrangør.

Det var til gengæld selskabet DHF-event, der stod som arrangør. Et selskab, som er oprettet af håndboldforbundet som en særskilt velgørende og almennyttig forening i forbindelse med afholdelsen af VM for at slippe for at betale moms af overskuddet fra slutrunden.

Det skyldes, at arrangementets formål er blevet godtaget som i sig selv at være velgørende. Men på grund af formålet som velgørende, skal det momsfritagne overskud fra VM i håndbold så anvendes udelukkende til velgørende eller almennyttige formål – i dette tilfælde projekter inden for bredde- og amatørhåndbold.

Kritik fra eksperterne

Konstruktionen med DHF-event som arrangør for at undgå at betale moms blev kritiseret af en række eksperter over for Politiken tilbage i januar. Momsdirektør i rådgivningsfirmaet Timetax, Søren Engers Pedersen, kaldte blandt andet momsfinten for problematisk.

»Normalt, når man afholder velgørende arrangementer, så gør man det med det formål at tjene penge til det almennyttige arbejde. Men det er jo ikke derfor, man afholder et VM i håndbold. Derfor kan man godt diskutere, om den her forening overhovedet er berettiget til en momsfritagelse. For hele den almennyttige del er jo blot en sideeffekt«, sagde Søren Engers Pedersen.

Vi ved, at store sportsarrangementer som håndbold-VM samler danskerne og styrker foreningslivet. Samtidig får flere unge lyst til at dyrke sport. Det vil jeg gerne støtte op om Karsten Lauritzen

Der er dog ikke noget ulovligt i konstruktionen, da DHF-event på forhånd blev godkendt af skattemyndighederne som arrangør.

Men da VM i håndbold fik en stor del af sit budget fra offentlige tilskud, kritiserer også momschefen i revisionsfirmaet BDO, Sten Kristensen, konstruktionen. Samlet set er der tale om offentligt tilskud på 15 mio. kr. fra København og Herning Kommune tilsammen.

»Det her arrangement er jo i forvejen offentligt støttet, så det er svært at se den her momsfritagelse som andet end et sugerør i statskassen«, sagde Sten Kristensen til Politiken.

Men skatteministeren ønsker altså ikke at sætte en stopper for den særlige konstruktion.

At give sig selv penge

Det kan dog være problematisk, da det er svært at undersøge, hvorvidt Dansk Håndbold Forbund udelukkende anvender overskuddet til at støtte bredde- og amatørhåndbolden. For pengene fra overskuddet må nemlig ikke indgå i DHF’s ordinære budget eller anvendes til at styrke elitehåndbolden.