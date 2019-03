Kontroversiel bokseboss træder til side i OL-konflikt

Direkte sport i tv Fredag 22. september

TV 2 Sport 16.25 Skiskydning: World Cup, sprint (m) 19.30 Ishockey: Frederikshavn-Esbjerg 22.00 Tennis: Miami Open (k) 1.00 Basketball: Toronto-Oklahoma TV3 Sport 16.00 Tennis: Miami Open (m) TV3 Max 19.00 Curling: Canada-Danmark (k) 00.05 Ishockey: Washington-Minnesota 6’eren 20.45 Fodbold: England-Tjekkiet Eurosport 1 9.30 Kunstskøjteløb: VM, friløb (k) 14.15 Skihop: World Cup 16.15 Skiskydning: World Cup, sprint (m) 18.15 Langrend: World Cup, sprint 21.00 Cykling: 6-dagesløb 5.00 Formel E: GP Kina, kvalifikation Eurosport 2 20.45 Fodbold: Portugal-Ukraine

Boksning. Den kontroversielle præsident for Det Internationale Amatørbokseforbund (Aiba), Gafur Rakhimov fra Usbekistan, træder midlertidigt til side i forbundet. Det oplyser Rakhimov fredag, hvor han slår fast, at han ikke træder tilbage, men blot vil lade en anden overtage præsidentposten i forbundet i en periode. Det skriver nyhedsbureauet AP. »Det arbejde, der er gjort det seneste år, har genoplivet Aiba og boksningen og givet den energi. På trods af disse tiltag har der været mange diskussioner i de seneste måneder omkring boksningens OL-fremtid, og meget af det har primært handlet om politik og ikke sport«, siger Gafur Rakhimov ifølge Reuters. Tidspunktet for beslutningen om at træde til side er tæt forbundet med stor usikkerhed omkring boksesportens fremtid som OL-disciplin.

Skiskydning: Norske Johannes Thingnes Bø vinder World Cup-afdelingen i skiskydning i Holmekollen i Norge. Dermed tangerer nordmanden franske Martin Fourcades rekord med 14 World Cup-sejre i samme sæson.

Fodbold. »De satte fire personer, der ikke har forstand på fodbold, til at se på det i slow motion«. Sådan skrev brasilianske Neymar på Instagram, efter at hans klub, Paris Saint-Germain, i forrige uge røg ud af Champions League efter et nederlag til Manchester United. Neymars kritik af dommerne, der også indeholdt en række bandeord, har nu resulteret i, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har rejst en sigtelse mod brasilianeren for »fornærmende/forulempende handlinger mod kampdommeren«. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Fodbold. Ken Ilsø, der spiller i Australien for Adelaide United, er blevet suspenderet efter at være blevet testet positiv for kokain. Det oplyser Australiens Fodboldforbund (FFA). 32-årige Ilsø afleverede en positiv prøve indeholdende stoffet benzoylecgonine i januar, men er først blevet suspenderet nu. »Mens efterforskningen pågår, er Ken Ilsø Larsen udelukket fra at deltage i A-League og alle andre sportsgrene under Wada«, oplyser FFA. Ken Ilsø oplyser, at han arbejder tæt sammen med PFA (spillernes fagforening red.) og afventer resultaterne fra B-prøven. Ken Ilsø er en af dansk fodbolds mest berejste nomader. I sin 14 år lange profkarriere har angriberen spillet i Danmark, Holland, Tyskland, Kina, Singapore, Malaysia og siden 2018 i Australien.

Fodbold. I forbindelse med de 255 kampe, der blev spillet i Superligaen i den seneste sæson, foretog politiet 105 anholdelser. De førte i alt til 476 sigtelser, meddeler Rigspolitiet. Det er 20 flere anholdelser end i den foregående sæson, der førte til 85 anholdte og 484 sigtelser. De nye tal er tilfredsstillende, siger politiinspektør hos Rigspolitiets Nationale Beredskabscenter, Uffe Stormly. »Det skal være trygt og sikkert at gå til fodbold på de danske stadioner, og det er det også et langt stykke hen ad vejen«, siger Uffe Stormly og tilføjer: »Men der er stadig udfordringer i forhold til enkelte holds fangrupper, der af og til skaber problemer«.

Fodbold. Der er succes på banen i denne sæson, men regnskabet kan ikke følge med. Selskabet bag superligaklubben OB, Odense Sport & Event, er kommet ud af regnskabsåret 2018 med et minus på 38 millioner kroner efter skat. Blandt andet fordi OB ikke sluttede i top-6 i seneste sæson, hvilket ellers var målsætningen.

Golf. Søren Kjeldsen og Thomas Bjørn missede begge cuttet ved Maybank Championship i Malaysia. Belgieren Thomas Pieters fører turneringen i otte slag under par.

Atletik. Kapgængeren Alexander Ivanov fra Rusland er blevet frataget sit VM-guld på 20 km fra 2013. I forbindelse med undersøgelserne af dopingsnyd i Rusland har Ivanovs tidligere prøver sammenholdt med hans biologiske pas vist, at han har benyttet sig af doping. Han har samtidig fået en karantæne på tre år gældende fra 2. maj 2017, hvor han blev suspenderet.

Fodbold. Pokalfinalen i 2020 bliver ikke afviklet i Parken. Det slår DBU fast overfor Tipsbladet. Det er nemlig Uefa, der har råderet over Parken på kampdagen 21. maj. Uefa har råderet over Parken, fordi nationalarenaen fra 13. juni er EM-arena.

Fodbold. Superligaens mest rutinerede spiller stopper karrieren til maj. AaB-anfører Rasmus Würtz er blevet 35 år. »Det er klart, at når man elsker at spille fodbold og elsker AaB, så er en beslutning om at stoppe ikke bare én, man tager hen over natten. Men efter nøje overvejelser er jeg nået frem til, at tidspunktet er det rigtige nu, selv om jeg i et svagt øjeblik også kan drømme mig frem til en ny femårig aftale med AaB«, siger Würz, der med 447 ligakampe har rekorden og med 101 advarsler også er den spiller med flest gule kort.

Håndbold. Den norske stjernespiller Sander Sagosen skifter fra PSG til THW Kiel fra sommeren 2020.

Cykling. Tour de France-ledelsen uddelte fredag de sidste to wildcards til 2019-udgaven af verdens største cykelløb. De gik til de to franske hold Arkéa-Samsic, tidligere Fortuneo, og Direct Énergie. Det fremgår af letour.fr. I forvejen havde det belgiske Wanty-hold og franske Cofidis fået de to øvrige wildcards. De resterende 18 hold er de 18 mandskaber med World Tour-licens. (Ritzau).

Curling. Der var ikke andet end æren på spil for hverken Danmark eller Finland i næstsidste runde ved curling-VM i Silkeborg, hvor begge mandskaber inden mødet havde tabt otte af de første ti kampe. Alligevel gik kampen helt til tiende ende, hvor en flot dansk afslutning sikrede to point og dermed en smal sejr på 7-6

Håndbold. Flensburg sejrede torsdag anført af 5 scoringer af den danske verdensmester Rasmus Lauge med 31-22 mod Bietigheim og cementerede dermed klubbens førsteplads i Bundesligaen, hvor det er blevet til 24 sejre i 24 kampe i denne sæson. Gevinsten mod Bietigheim markerede også et jubilæum: Det er nu et helt år siden, Flensburg senest satte point til i en kamp i den bedste tyske række, hvor de nu er oppe på 32 sejre i træk.