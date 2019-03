Kasper Hjulmand: Jeg går med et 'på gensyn' til FC Nordsjælland

Kasper Hjulmand fortsætter sæsonen ud som konsulent for FC Nordsjælland, selv om han med øjeblikkelig virkning overlader jobbet som cheftræner for superligaholdet til sin hidtidige assistent, Flemming Pedersen.

»Jeg ser ikke det her som et farvel til ’Right to Dream’ og FC Nordsjælland. Det er på gensyn, for vores spor kommer til at krydses igen. Jeg føler kun taknemmelighed til klubben og Tom Vernon for at tage sig godt af mig igen, da jeg vendte tilbage for tre år siden«, siger han til klubbens hjemmeside.

Kasper Hjulmand har været tilknyttet FC Nordsjælland siden sommeren 2008 og blev cheftræner i 2011, inden han i 2014 blev ansat i den tyske bundesliga af Mainz. Det job varetog kan kun kortvarigt og vendte tilbage til FC Nordjælland, da ’Right to Dream’ købte klubben.

Evalueringsrejse til Ghana

»En stor del af det, jeg er og er blevet til, kan jeg kun takke klubben her for. Det nye ejerskab fra ’Right to Dream’ gav mig en ny dimension i mit liv. Jeg har fået en ny verdensdel ind under huden i Afrika, og jeg glæder mig til at kunne give det sidste besyv med – den bedste rådgivning, jeg kan give videre, inden det er slut til sommer«, siger Kasper Hjulmand i klubbens offentliggørelse af trænerskiftet.

Han vil stå til rådighed som konsulent for klubben i resten af sæsonen. Desuden vil Kasper Hjulmand tage til Ghana for at evaluere Right to Dream-akademiet og lave anbefaling til, hvordan ’Right to Dream’ og FC Nordsjælland kan fortsætte samarbejdet.

Imens overtager Flemming Pedersen straks ansvaret for superligaholdet, der på lørdag spiller første kamp i mesterskabsspillet mod FC Midtjylland i Herning.

En sindssygt svær afsked

»Det har været et spørgsmål om at finde den rette balance og timing. Vi synes, Kasper i dette forår via kvalifikationen til mesterskabsspillet tydeligt har understreget og bevist, hvorfor det var så vigtigt for klubben at have ham til at lede holdet i den periode, vi lige har været igennem«, siger sportschef Carsten V. Jensen i klubbens pressemeddelelse.

»Nu kan vi angribe et slutspil, hvor vi har alt at vinde. Ambitionen må være at gøre det bedre end i sidste sæsons slutspil, hvor vi fik to sejre og tre uafgjorte i ti kampe. Lige nu er derfor et godt udgangspunkt for at starte på det nye kapitel« mener han.

»Det føles underligt at træde ud af løbet lige før det sidste sving inden opløbet. Men det her var blevet sindssygt svært uanset hvornår og hvordan, vi havde gjort det, for klubben og stedet betyder så meget for mig. Ikke bare på grund af de mange år, jeg har været en del af FC Nordsjælland, men også alle de mennesker, jeg har knyttet mig til her, fordi jeg holder af dem«, siger Kasper Hjulmand, der i sin tid i klubben har været med til at vinde to pokaler, et dansk mesterskab og både sølv- og bronzemedaljer.