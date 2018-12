Overblik: Det har Politiken skrevet om det ghanesiske fodboldakademi, der ejer FC Nordsjælland

Over den seneste tid har Politiken sat fokus på akademiet Right to Dream – her er essensen af de væsentligste historier

Gratis adgang til talenter

9. november. I 2016 underskrev FC Nordsjællands formand, Tom Vernon, en hemmelig aftale, der gav Manchester City lov til gratis at hente den danske klubs afrikanske talenter fra Right to Dream Academy i Ghana. Den engelske topklub fik større indflydelse i den danske klub, end reglerne tillader, vurderer sportsjurister. Vernon afviser kritikken.

Fik millioner i skattely

10. november. Gennem adskillige år har den britiske ejer og formand for FC Nordsjælland, Tom Vernon, brugt et selskab i skattely til pengeoverførsler til sit fodboldakademi i Ghana. Det var med til at sløre forbindelsen til storklubben Manchester City, som har betalt mindst 45 millioner kroner ind i skattelyet på De Britiske Jomfruøer.

Hellere være fri end rig

12. november. Den unge ghaneser Divine Naah kom til Manchester City fra akademiet Right to Dream, der også ejer FC Nordsjælland og havde en hemmelig aftale med den engelske klub. Men det var langtfra lykken. Han følte sig som en bold, der blev sparket rundt til forskellige klubber, blandt andre FCN, hvor der skete fiksfakserier med en låneaftale.

Fysisk afstraffelse i Ghana

8. december. Fire spillere fortalte om hårde straffe og psykisk pres under deres ophold på Right to Dream i Ghana. Den mest almindelige afstraffelse var at skulle knæle, nogle gange i timevis i den bagende sol. Ejeren af akademiet og FC Nordsjælland, Tom Vernon, kaldte anklagerne »enten falske eller overdrevne eller taget helt ud af sammenhængen«.