Danskere skal ikke kæmpe med om medaljer

Moesgaard Museum lægger denne weekend grund til VM i cross, også kaldet terrænløb.

Her vil hele verdens løbeelite kæmpe om guldet for henholdsvis mix-stafet, U20-kvinder, U20-herrer, senior kvinder og senior herrer. Men selv om Danmark stiller med 28 løbere, er der hos Dansk Atletik Forbund (DAF) ikke forventning om danske medaljer.

»Det er en meget hård konkurrence. Feltet har en kvalitet, som danske løbere virkelig sjældent kommer i nærheden af at måle sig mod. Om nogensinde. Derfor er der heller ingen forventninger til, at de danske løbere tager medaljer. Vi forventer derimod, at de går ud og udnytter muligheden for at se, hvor de står i forhold til den internationale elite«, siger direktør i DAF Jakob Larsen.

Det erkendte den danske U23-europamester i terrænløb, Anna Emilie Møller, også ved dagens pressemøde.

»Jeg glæder mig. Det bliver spændende at konkurrere på hjemmebane til et så stort arrangement«, siger hun.

Ud over Anna Emilie Møller kan den tidligere verdensmester i orienteringsløb Maja Alm samt Abdi Ulad og Ole Hesselbjerg fremhæves blandt danskerne. Også Maja Alm er beskeden om sine chancer for en topplacering.

»Jeg havde tænkt sådan omkring 30-40.-pladsen. Jeg har ikke løbet et VM i cross før, så det er svært at sige. Det kommer rigtig meget an på, hvordan jeg får disponeret kræfterne på dagen på den hårde rute. Men jeg kan godt gå med til en top-30«, siger Maja Alm til TV 2.

Direktør i Dansk Atletik Forbund Jakob Larsen mener dog ikke, at de manglende danske medaljechancer er noget at skamme sig over.

»Jeg er muligvis ikke helt objektiv, men i mine øjne er det her det højeste eliteniveau, vi nogensinde har set på dansk grund i nogen idræt«, siger han.