Brasiliansk gymnastiktræner udelukkes efter misbrugsanklager

En tidligere brasiliansk landstræner i gymnastik er af landets gymnastikforbund blevet udelukket på livstid efter anklager om misbrug af drenge.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Han blev i 2016 fyret som træner for det brasilianske gymnastiklandshold kort før OL i Rio.

Det skete efter en klage fra en af forældrene til en ung gymnast.

Sidste år blev han så fyret fra en klub i byen Sao Bernardo do Campo, da 42 gymnaster over for tv-stationen TV Globo fortalte om forskellige former for overgreb under og efter træningssessioner.

En af dem var Petrix Barbosa, der stod frem og beskrev, hvordan han flere gange var vågnet med trænerens hånd nede i bukserne.

Den nu tidligere gymnastiktræner sagde i samme indslag, at hans 'samvittighed er ren' og hæftede sig ved, at 'anklageren skal fremlægge beviser for det i retten'.

Ekslandstræneren er udelukket fra enhver form fra aktivitet, der relaterer sig til gymnastik.

Anklageren i Brasilien er i gang med at undersøge beskyldningerne.

ritzau