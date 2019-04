Sporten slår til: Her er seks stærke begivenheder, du skal se

Denne weekend er pakket med seværdige sportsbegivenheder, og Politiken kan foreslå følgende:

Fredag 19.30 og søndag 17.30

- Ishockey, Metal Ligaen Play Offs: Rungsted-Frederikshavn (TV2 Sport)

Da det er bedst ud af syv semifinalekampe, har både Rungsted og Frederikshavn mulighed for at spille sig i finalen søndag. De har hver vundet to kampe, hvilket vil sige, at vinderen af fredagens opgør kan sikre sig finalepladsen i søndagens duel.

Frederikshavn og Rungsted mødtes tidligere i år i en dramatisk pokalfinale, der i sidste minut endte med fordel til Rungsted, da holdet formåede at vende et truende 1-2-nederlag til en 3-2-sejr. Dermed har Frederikshavn noget at revanchere i kampen om mesterskabspokalen. Første skridt kan altså sikres i weekenden, hvor Rungsted har hjemmebanefordel fredag, mens Frederikshavn lægger is til søndag.

Fredag 21.00

- Fodbold, Premier League: Southampton-Liverpool (6’eren)

Begge hold har meget på spil, når de fredag tørner sammen på St. Mary’s Stadium. Liverpool kan overhale Manchester City på førstepladsen, der dog har en kamp i hånden, mens Southampton skal forsøge at bevare den gode stime med tre sejre i fire kampe, så holdet kan få skabt et større hul til nedrykningskandidaterne.

Både Liverpools Mohamed Salah og Sadio Mané kæmper med om topscorerprisen, og særligt sidstnævnte har med 9 ud af Liverpools 24 Premier League-scoringer i 2019 vist sig særdeles målfarlig. Den effektivitet skal Southampton forsøge at lukke ned for, og det bliver spændende at se, om Pierre-Emile Højbjerg og hans holdkammerater kan skabe momentum mod et Liverpool-mandskab, der ikke har tabt en ligakamp siden 3. januar.

Lørdag 15.30

- Fodbold, Bundesliga: Bayer Leverkusen-RB Leipzig (Viaplay)

Bayer Leverkusen tager hjemme imod formstærke RB Leipzig, hvis seneste liganederlag var til Dortmund i midten af januar. Der er meget på spil for de to klubber, for mens Leipzig kæmper for at blive i top fire, der vil garantere en plads i Champions League, så kan Bayer Leverkusen med en sejr kravle over Werder Bremen, der lige nu ligger på sjettepladsen. En plads, der giver adgang til Europa League-kvalifikationen.

Imponerende vil det være, hvis Yussuf Poulsen kan fortsætte med at klatre op på topscorerlisten og måske endda snuppe rekorden som den mest scorende danske spiller i Bundesligaen. Det kræver dog otte træffere på syv kampe fra Poulsen, hvis han skal slå Ebbe Sands 22 sæsonmål. Svært, men ikke umuligt.

Lørdag 18.30

- Fodbold, Bundesliga: FC Bayern München-Borussia Dortmund (TV3+)

Med syv runder igen begynder det at spidse til i den tyske Bundesliga. Mesterskabet er på ingen måde afgjort, men vinder Borussia Dortmund, der med al sandsynlighed har Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen med i truppen lørdag, kan klubben skabe et hul på fem point ned til Bayern München. Det vil give et godt udgangspunkt i mesterskabsduellen, der de seneste seks år er endt med Bayern München som mester.

Bayern kan omvendt have muligheden for selv at afgøre, hvor pokalen skal lande i maj, hvis det rutinerede mandskab henter tre point på hjemmebane søndag. Der er lagt op til et brag af en kamp, hvor vinderen vil være ét skridt tættere det tyske mesterskab.

Lørdag 20.15

- Fodbold, La Liga: FC Barcelona-Atlético Madrid (TV2)