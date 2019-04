Wozniacki kvaser kroat og spiller sig i amerikansk finale Caroline Wozniacki er i finalen i WTA-turneringen i Charleston efter en sejr i to sæt over Petra Martic.

Caroline Wozniacki er klar til sin første finale i 2019.

Lørdag blev kroatiske Petra Martic i semifinalen i WTA-turneringen i Charleston slået overbevisende i to sæt med cifrene 6-3, 6-4.

Danskeren, der er seedet som nummer fem, skal i søndagens finale møde vinderen af den anden semifinale mellem Madison Keys og Mónica Puig, der bliver spillet senere lørdag.

Det er Wozniacki tredje finaledeltagelse i Charleston, og danskeren kan vinde turneringen for anden gang efter sin første sejr i 2011.

Wozniacki startede lørdagens semifinale i sikker stil. Serverne var skarpe, og fejlene var få. Vejen til at vinde første sæt blev for alvor banet, da danskeren i sjette parti brød kroatens serv og bragte sig foran 4-2.

Kort efter kom sættet i hus, da Wozniacki leverede et servees på sin første sætbold. Det var sjette gang i det indledende sæt, at Martic ikke havde mulighed for at returnere danskerens serv.

Wozniacki fortsatte det gode spil i starten af andet sæt og fik brudt Martic i tredje parti til stillingen 2-1. I den efterfølgende pause fortalte kroaten sin træner, at hun havde problemer med sit ene ben.

Men Martic kæmpede videre og kom langsomt ind i en rytme. Det lykkedes hende at bryde Wozniacki rent til stillingen 4-4, og så havde kroaten mulighed for at bringe sig foran.

Danskeren havde dog andre planer og svarede igen ved at bryde med det samme. Wozniacki havde herefter mulighed for selv at serve finalebilletten i hus.

Det gjorde danskeren på sin første matchbold.

Ud over Petra Martic har Caroline Wozniacki på vej til finalen slået tyske Laura Siegemund, rumænske Mihaela Buzarnescu og græske Maria Sakkari. Danskeren har kun tabt et enkelt sæt undervejs.

ritzau