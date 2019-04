Uefa-bossen roser Fischers indsats mod homofobi

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 21.00 Håndbold: Montenegro-DK (m) TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Viborg - Hern.-Ikast (k) 2.05 Basketball: San Antonio-Dallas 4.30 Basketball: LA Clippers-Utah TV3+ 21.00 Fodbold: Man. United-Barcelona TV3 Sport 21.00 Fodbold: Ajax-Juventus TV3 Max 21.00 Golf: US Masters, par 3-turnering Eurosport 1 15.30 Cykling: Baskerlandet Rundt 18.30 Vægtløftning: EM Eurosport 2 15.30 Cykling: Scheldeprijs Vis mere

Fodbold. Sloveneren Aleksander Ceferin, der er præsident i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), roser ifølge TV3 Sport FC København-spilleren Viktor Fischers engagement i kampen mod homofobi i fodbold. »Jeg applauderer ethvert forsøg på at skabe større lighed og retfærdighed og ser fodbolden som en magtfuld katalysator, der fjerner alle forskelle, sociale og religiøse såvel som race- og kønsdiskriminerende. Den eneste acceptable forskel er farven på spilledragterne«, siger Ceferin til TV3.

Georgieren Guram Kashia modtog i 2018 Uefa-prisen EqualGame Award for offentligt at tage afstand fra homofobi. »Det er profiler som ham og Viktor Fischer, der kan gøre en forandring til det bedre«, lyder det fra Aleksander Ceferin.

Fodbold. Den 14-årige tysker Youssoufa Moukoko har lavet en sponsoraftale med Nike, der kan indbringe ham op til 75 millioner kroner. Det skriver den tyske avis Bild ifølge bold.dk. Moukoko, der spiller på det tyske U16-landshold, får ifølge avisen i første omgang 7,5 millioner kroner blot for at sætte sin signatur på aftalen. Der vil derudover løbende blive udbetalt bonusser til den unge angriber, der bestemmes af hans bedrifter med bolden. For eksempel vil det udløse en stor bonus, hvis Moukoko, der til daglig spiller på Dortmunds U17-hold, spiller sig på førsteholdet i den tyske storklub. Den unge tysker har scoret 76 mål i 49 kampe for Dortmunds U17-hold i de seneste to sæsoner. I forrige sæson scorede han 37 mål og blev sæsonens suveræne topscorer. Hans præstationer er blevet fulgt nøje af klubber som Paris Saint-Germain og FC Barcelona.

Tennis. Clara Tauson er også færdig i damedouble ved WTA-turneringen i LUgano i Schweiz. Med makkeren Leonie Kueng tabte Tauson i tre sæt til et par fra Rumænien.

Ishockey. Det danske kvindelandshold tabte et vigtigt skridt i kampen om oprykning til A-gruppen, da det trods 2-0-føring blev til et nederlag på 2-6 mod Ungarns værter ved B-VM.

Amerikansk fodbold. En 64-årig mand fra den amerikanske delstat Missouri risikerer ifølge Ritzau alt fra en bøde til et års fængsel. Ifølge anklagemyndigheden i Jackson County forsøgte han nemlig at distrahere New England Patriots-quarterbacken Tom Brady med laserlys, da holdet mødte Kansas City Chiefs i NFL-slutspillet i januar. Patriots vandt kampen 37-31 og senere også Super Bowl.

Fodbold. Den tidligere chef i Det Tyske Fodboldforbund (DFB), Reinhard Grindel, har opgivet sine poster i Uefa, hvor han er vicepræsident, og pladsen i Fifa’s Council. Reinhard Grindel blev i sidste uge tvunget til at træde tilbage i DFB, da han havde undladt at opgive flere indtægter til det tyske skattevæsen og for at have modtaget et luksus-ur fra en ukrainske Uefa-kollega.

Fodbold. Superligaklubben Sønderjyske har skrevet en femårig kontrakt med den 18-årige Mads Hansen. Det er første gang i Sønderjyskes historie, at en så ung spiller har fået en fem år lang kontrakt, oplyser klubben.

Fodbold. Den tidligere italienske landsholdsspiller Vincenzo Montella bliver ny træner for Christian Nørgaard i Serie A-klubben Fiorentina. Han overtager efter Stefano Pioli.

Fodbold. AC Milan har tidligere været i fedtefadet hos Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) for brud på de såkaldte Financial Fair Play-regler, men fik afværget en udelukkelse fra de europæiske turneringer ved at appellere til Den Internationale Sportsdomstol (CAS). Nu er Uefa så igen på nakken af Serie A’s øjeblikkelige nummer 4. Ifølge Uefa har Milan ikke overholdt krav om at få regnskabet til at gå i nul over en treårig observationsperiode og risikerer en sanktion. »Uefa har ikke flere kommentarer til sagen, før CFCB (Uefas finansielle kontrolenhed, red.) er nået frem til en afgørelse«, skriver Uefa på sin hjemmeside.

Badminton. Danskerne har indtil videre haft blandet succes ved Singapore Open. Fire danske singler og en double er videre, mens to singler er ude efter første runde. Viktor Axelsen, Hans-Kristian og Jan Ø. Jørgensen er videre til anden runden af turneringen, der rangerer som Super 500-turnering på World Touren. Axelsen, der er seedet treer, gik videre, efter at den kinesiske stjerne Lin Dan måtte trække sig ved stillingen 20-13 til Axelsen i første sæt. I anden runde skal danskeren møde Kantaphon Wangcharoen fra Thailand. Jan Ø. Jørgensen fulgte trop med en sikker sejr i to sæt over Lee Dong-keun fra Sydkorea, mens Hans-Kristian Vittinghus vandt i tre sæt over japanske Kanta Tsuneyama. Mia Blichfeldt er også videre, mens Anders Antonsen og Rasmus Gemke tabte deres kampe i første runde.

Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix Øjeblikket, hvor det gik galt for Harry Kane under Champions League-kampen mod Manchester City. En lang pause kan blive resultatet.

Fodbold. Tottenhams topscorer, Harry Kane, kan misse resten af sæsonen. Det siger klubbens manager, Mauricio Pochettino, efter tirsdagens 1-0-sejr over Manchester City i kvartfinalen i Champions League, da han blev spurgt ind til den skade, Kane pådrog sig i kampen. »Vi er meget kede af det og skuffede. Vi kommer til at undvære ham, måske i resten af sæsonen, og vi er bekymrede for det. Vi må se det an de næste par dage. Vi kan kun se fremad og håbe, at det ikke er noget slemt, og at han vil komme sig hurtigt, men det ser ikke godt ud«, siger Mauricio Pochettino ifølge Reuters. Stjerneangriberen måtte udgå efter 58 minutter af kampen efter at have vredet om på sin venstre fod. Det skete efter en duel med landsmanden fra Manchester City Fabian Delph.