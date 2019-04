Menstruation er stadig tabu i idrætten

Piger skal kunne dyrke sport på lige fod med drenge, og det kræver blandt andet, at der tales mere åbent om menstruation i de danske folkeskoler og idrætsklubber. Derfor går Odense Håndbold forrest i kampen for at bryde tabuet.

Én gang om måneden sker der noget i kvindekroppen, som kan påvirke humør, helbred og fysiske præstationer, på samme måde som man ser det med andre præstationshæmmende faktorer såsom kost, træning og søvn. Af samme årsag bør det behandles – og omtales – i samme omfang og med samme omhyggelighed.

For menstruation er et emne, de fleste kvinder ikke kan komme uden om – og heller ikke bør gå uden om.

Det mener Odense Håndbolds træner, Jan Pytlick. Derfor har han i samarbejde med Libresse valgt at gå forrest i kampen for at gøre menstruation mindre tabubelagt i danske sportsklubber.

Fakta Mensdysten Mensdysten ønsker at bryde tabuet om menstruation ved at skabe større opmærksomhed om emnet. Formålet er, at alle i fremtiden skal kunne dyrke idræt på lige vilkår. Alle hold, klubber og foreninger kan tilmelde sig via mensdysten.dk, så længe der minimum er tre piger på holdet. De deltagende hold er med i konkurrencen om 10.000 kroner. Vinderen er det hold eller klub, der har gjort mest for at åbne op for emnet.



»Vi vil gerne være med til at åbne for snakken omkring menstruation i idrætssammenhænge. Der er undersøgelser, som viser, at der er mange piger, der dropper træning og idræt i skolerne, fordi de har menstruation. Specielt i forhold til os mandlige trænere kan det være svært for dem at gå hen og få talt om tingene, og der håber vi, at vi kan være med til at åbne for det«, siger Jan Pytlick.

I Odense Håndbold har man blandt andet afholdt workshops med en række sundhedsfaglige oplæg om menstruation og dens betydning for kroppen. Samtidig skal uddannelsesseminarer for ligaspillerne være med til at skabe mere viden om området. For der er mange faktorer i spil.

Det bekræfter Mette Hansen, Aarhus Universitet, der forsker i den kvindelige cyklus.

»Der sker rigtig mange ting i løbet af ens cyklus, og der er forskellige faktorer i spil, afhængigt af om man er p-pille-bruger eller ej. Fælles er, at bestemte tidspunkter i cyklussen kan påvirke kroppens præstationsevne – både positivt og negativt. Undersøgelser viser, at de piger, der ikke bruger p-piller, blandt andet rapporterede, at deres fysiske formåen blev svækket en til tre dage før og efter deres menstruation, hvilket blandt andet skyldtes oppustethed, smerter og generel utilpashed«, siger Mette Hansen.

Åbenhed er vigtig

Ifølge Jan Pytlick kan manglende viden på området have negative konsekvenser for spillernes motivation og præstation i spillet. Og det gælder både for professionelle og den almene idrætsudøver i de lokale sportsklubber. Derfor er det vigtigt, at der bliver talt åbent om emnet, så både spillere og trænere føler sig bedre klædt på.

»Der er også nogle ting, som jeg jo aldrig har vidst noget om, og det er jo heller ikke noget, jeg som mandlig træner har gået og snakket med mine spillere om, men det er der åbnet mere for nu. Nu går vi ind og ser på, hvad kost, søvn og træning har af betydning, når man har sin menstruation. Får man spist det, man skal, får man vitaminer nok – der er så mange ting i det, som jeg synes er vildt spændende«, siger Jan Pytlick.

Det første spadestik skal tages allerede i de unge år, hvor pigerne får deres første menstruation. Hvis lærere, trænere og klubber har den nødvendige viden samt fra start taler åbent om emnet, kan det have en positiv indvirkning på pigers deltagelse i idrætstimerne, selv om de har menstruation.

Alle piger skulle gerne se det som muligt at dyrke sport, uanset om der er tale om elitesport, holdsport efter skole eller at deltage i idrætstimerne i løbet af ugen Kathrine Heindahl

Ifølge Odense-spiller Kathrine Heindahl, der er en af ambassadørerne for initiativet Mensdysten, der vil skabe fokus på emnet, handler det om at hjælpe de unge piger, så de kan dyrke idræt på lige fod med drengene.

»Alle piger skulle gerne se det som muligt at dyrke sport, uanset om der er tale om elitesport, holdsport efter skole eller at deltage i idrætstimerne i løbet af ugen. Hvis vi kan lægge fokus på, at vi (spillerne i Odense Håndbold, red.) kan dyrke elitesport og også har kunnet det i den periode af vores liv, hvor menstruation stadig var nyt for os, så synes jeg, det er vigtigt at tage fat om emnet. Der ikke noget, der skal være en hindring. Vi kan dyrke sport lige såvel som drengene – også i teenageårene«, siger Kathrine Heindahl.

Hun lægger yderligere vægt på, at det handler om at skabe fokus på kroppens udvikling, men siger også, at menstruation er en individuel sag, som hver person oplever på sin måde. Smerter kan eksempelvis være en væsentlig årsag til, at flere piger ikke føler sig i stand til at deltage i idrætstimerne eller til træningerne. I denne forbindelse nævner Kathrine Heindahl blandt andet, at åben dialog kan være med til at betyde, at både piger, lærere og trænere kan håndtere de forskellige situationer, der måtte opstå.