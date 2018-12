Da det næsten var for sent, kom den danske vildskab

FOR ABONNENTER

Da det så allermest sort ud, og dansk kvindehåndbold var tæt på et historisk nulpunkt, viste Klavs Bruun Jørgensens mandskab rygrad og kom ud af EM-slutrunden i Frankrig med æren i behold. Det skete med en sejr på 24-23 over Montenegro, der immervæk jagtede en plads i semifinalen og havde alt at spille for.