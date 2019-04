Endnu en dansk NHL-spiller er tvivlsom til VM

FOR ABONNENTER

Ishockey. Nikolaj Ehlers er færdig i NHL-slutspillet, efter Winnipeg Jets blev besejret 4-2 af St. Louis Blues, der således har vundet fire ud af seks kampe. Ehlers har dog været skadet og er tvivlsom deltager i den danske landsholdstrup, der indleder VM mod Frankrig 11. maj. »Han fik skaden i den femte slutspilskamp, men spillede den sjette kamp på indsprøjtninger. Derfor bliver vi nødt til at afvente, om klubben vil lade ham spille VM«, siger landstræner Heinz Ehlers, der også er far til den 23-årige Nikolaj. I forvejen må Heinz Ehlers se bort fra blandt andre Frans Nielsen og Jannik Hansen. Sidstnævnte meddelte i dag, at hans sæson er slut, efter han er blevet russisk mester med CSKA Moskva. »Det bliver ikke til VM i denne omgang. Hvis jeg skal til VM, forlænger jeg sæsonen med halvanden måned, og det kan jeg ikke over for familien, som jeg ikke har set det meste af året«, siger Jannik Hansen til TV2 Sport.