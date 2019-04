Liverpool vinder, men United ligner et hold, der ikke kan hjælpe mod City

Bordtennis. Den første kamp i 10 år ved VM gav sejr til Michael Maze, da den 37-årige dansker med 11-3, 11-6, 11-7, 14-12 besejrede nordmanden Adrian Wetzel (nummer 1.096 på verdensranglisten) i kvalifikationen i Budapest. »Det er de store kampe og de store turneringer, jeg lever for. Så det var skønt at være tilbage. Det var fint at få spillet, og jeg ramte boldene meget godt, men der er stadig mange ting, jeg stadig skal arbejde med. Lige nu er det vigtigste, at jeg får spillet nogle kampe og får noget kamptræning«, siger Michael Maze til DR. Maze skal spille endnu en kamp i kvalifikationen mandag mod den 43-årige serber Aleksandar Karakasevic. Anders Lind indledte med at vinde 4-1 over Zeyad Aldmaisy fra Jordan, og Stefanie Christensen vandt 4-0 over Snezana Culafic fra Montenegro. Tobias Rasmussen skal ligeledes spille kvalifikation, mens Jonathan Groth er direkte i hovedturneringen.

Sejlsport. Selv om hun kun var på tredjepladsen inden det afgørende medalrace, lykkedes det Anne-Marie Rindom at vinde World Cup-stævnet i Genoa. Rindom blev nummer to i laserradialernes medal race, men den førende kineser, Dongshuang Zhang, involverede sig i en direkte duel med grækeren Vasileia Karachaliou med det resultat, at de sluttede med placeringerne 7 og 10 og dermed samlet 2 og 4 i det tætte felt. I sidste måned vandt Anne-Marie Rindom også det store stævne på Mallorca. I 49erFX mistede Ida Marie Baad/Marie Thusgaard derimod en podieplads, da med en 9.-plads i medal race sluttede sammenlagt som nummer 4.

Cykling. Trods et styrt inden den næstsidste tur op ad Cauberg-stigningen blev Annika Langvad nummer 4 i kvindernes version af Amstel God Race, som polakken Katarzyna Niewiadoma vandt. Cecilie Uttrup Ludwig blev nummer 6.

Golf. For Nicole Broch Larsen kom deltagelsen i Lotte Championship på Hawaii mest til at ligne en rutsjebanetur. Med runder i 68, 69, 80 og 64 slag lå den 25-årige dansker nummer 12 og 65, inden hun med feltets bedste finalerunde og sin bedste runde på LPGA nogen sinde sluttede som nummer 12. »Fredag var helt sikkert ikke en dag, jeg er stolt over. Jeg kæmpede på mange måder, og det er en dag, jeg må tage ved lære af. I dag er jeg til gengæld stolt over. Jeg gik ud og var en meget bedre version af mig selv og skød otte under par i blæsevejr«, siger Nicole Broch Larsen på sin hjemmeside. Canadieren Brooke Henderson vandt turneringen for andet år i træk ved at være 9 slag bedre Nicole Broch Larsen og 17 bedre end Nanna Koerstz Madsen, der blev nummer 47.

Fodbold. Markus Weinzierl er det seneste navn på den lange liste af trænere, der er blevet fyret i VfB Stuttgart de seneste seks år. Efter 0-6 mod Augsburg blev Weinzierl fyret og erstattet af U19-træneren Nicol Willig, der skal prøve at styre den tidligere mesterklub fri af nedrykning fra Bundesligaen.