6 nederlag i 8 kampe: United får en gevaldig øretæve

Direkte sport i tv Søndag TV 2 Sport 13.20 Cykling: Amstel Gold Race (k) 20.00 Basketball: Indiana-Boston 21.30 Basketball: Clippers-Golden State TV3+ 18.00 Fodbold: Vejle-AGF TV3 Sport 13.45 Fodbold: Viborg-Næstved 16.20 Håndbold: Rhein-Neckar- Flens. (m) 21.00 Fodbold: Paris SG-Monaco TV3 Max 13.30 Fodbold: Hibernian-Celtic 16.00 Fodbold: AC Horsens-SønderjyskE 6’eren 14.30 Fodbold: Everton-Man. United 17.00 Fodbold: Cardiff-Liverpool Eurosport 1 11.00 Snooker: VM 14.00 Cykling: Tour of Turkey 15.15 Cykling: Amstel Gold Race 19.30 Snooker: VM Eurosport 2 07.00 Motorsport: Le Mans 15.30 Snooker: VM Vis mere

Fodbold. Jubeldagene er ovre for Ole Gunnar Solskjær, der med Manchester Uniteds ringeste præstation med nordmanden som manager tabte 4-0 til Everton i Premier League. United har tabt seks af de seneste otte kampe, efter brasilianeren Richarlison og islændingen Gylfi Sigurdsson i 1. halvleg samt Lucas Digne og Theo Walcott efter pausen scorede for Everton, der på 7.-pladsen er 15 point efter United på 6.-pladsen.

Fodbold. I det sidste af 5 minutters tillægstid lykkedes det et hårdt pressende Viborg at udligne til resultatet 1-1 i topkampen i 1. division mod Næstved. Christoffer Boateng scorede et tidligt mål for Næstved, men Jeppe Grønning fik med en af kampens allersidste aktioner udlignet. Dermed er Viborg á point med Silkeborg, der vandt 2-0 ude over Hvidovre.

Tennis. Efter sejre over nummer 2 og 3 på verdensranglisten, Rafael Nadal og Alexander Zverev, lykkedes det også italieneren Fabio Fognini at vinde finalen i grusturneringen i Monaco. Fognini vandt 6-3, 6-4 over serberen Dusan Lajovic i en finale mellem nummer 18 og 48 på verdensranglisten.

Foto: Dilip Vishwanat/Ritzau Scanpix Der måtte en indsprøjtning til for at gøre Nikolaj Ehlers (yderst th.) klar til den sjette kamp mod St. Louis Blues, der blev hans sidste i denne NHL-sæson.

Ishockey. Nikolaj Ehlers er færdig i NHL-slutspillet, efter Winnipeg Jets blev besejret 4-2 af St. Louis Blues, der således har vundet fire ud af seks kampe. Ehlers har dog været skadet og er tvivlsom deltager i den danske landsholdstrup, der indleder VM mod Frankrig 11. maj. »Han fik skaden i den femte slutspilskamp, men spillede den sjette kamp på indsprøjtninger. Derfor bliver vi nødt til at afvente, om klubben vil lade ham spille VM«, siger landstræner Heinz Ehlers, der også er far til den 23-årige Nikolaj. I forvejen må Heinz Ehlers se bort fra blandt andre Frans Nielsen og Jannik Hansen. Sidstnævnte meddelte i dag, at hans sæson er slut, efter han er blevet russisk mester med CSKA Moskva. »Det bliver ikke til VM i denne omgang. Hvis jeg skal til VM, forlænger jeg sæsonen med halvanden måned, og det kan jeg ikke over for familien, som jeg ikke har set det meste af året«, siger Jannik Hansen til TV2 Sport.

Bordtennis. Den første kamp i 10 år ved VM gav sejr til Michael Maze, da den 37-årige dansker med 11-3, 11-6, 11-7, 14-12 besejrede nordmanden Adrian Wetzel (nummer 1.096 på verdensranglisten) i kvalifikationen i Budapest. »Det er de store kampe og de store turneringer, jeg lever for. Så det var skønt at være tilbage. Det var fint at få spillet, og jeg ramte boldene meget godt, men der er stadig mange ting, jeg stadig skal arbejde med. Lige nu er det vigtigste, at jeg får spillet nogle kampe og får noget kamptræning«, siger Michael Maze til DR. Maze skal spille endnu en kamp i kvalifikationen mandag mod den 43-årige serber Aleksandar Karakasevic. Anders Lind indledte med at vinde 4-1 over Zeyad Aldmaisy fra Jordan, og Stefanie Christensen vandt 4-0 over Snezana Culafic fra Montenegro. Tobias Rasmussen skal ligeledes spille kvalifikation, mens Jonathan Groth er direkte i hovedturneringen.