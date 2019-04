Det er ikke en tilfældighed, et amerikansk hold nu er blandt fodboldklubberne med det højeste tilskuertal, mener fodboldkonsulent Mads Davidsen.

FOR ABONNENTER

David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney og David Villa. Den bedste amerikanske fodboldliga, Major League Soccer, har i en årrække hentet det ene prominente navn efter det andet i håbet om at skabe en større interesse for fodboldsporten. Og noget tyder på, at det er lykkedes.