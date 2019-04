Racistiske råb efter engelsk stjerne bliver straffet af Uefa

Direkte sport i tv

TV 2 Sport 14.00 Cykling: Tour of the Alps, 5. etape 15.30 Tennis: Porsche Grand Prix (k) 17.55 Ishockey: Norge-Danmark 20.30 Tennis: Porsche Grand Prix (k) 01.30/02.50 Basketball: NBA-slutspil TV3+ 19.00 Fodbold: AaB-Hobro TV3 Sport 11.00/15.00 F1: Aserbajdsjans GP, træning 13.00 Formel 2: Aserbajdsjans GP, kval. 16.35 Tennis: Barcelona Open (m) 18.00 Fodbold: Barcelona-Chelsea 20.30 Fodbold: Augsburg- Leverkusen 01.00 Amerikansk fodbold: NFL-draft TV3 Max 14.00 Fodbold: Youth League 19.00 Fodbold: Vendsyssel-Randers FC 21.00 Fodbold: Ligue 1 6’eren 21.00 Fodbold: Liverpool FC-Huddersfield Eurosport 1 11.00 Snooker: VM 14.00 Cykling: Tour of the Alps 15.30/19.30 Snooker: VM Eurosport 2 10.00/14.00 Bordtennis: VM (k) 21.30 Golf: Zürich Classic Vis mere

Racisme: Uefa har besluttet, at Montenegro ikke må have tilskuere på stadion, når der 7. juni spilles mod Kosovo. Det er et resultat af en stribe fornærmelser mod Englands sorte spillere, da de to nationer i sidste måned mødtes i en EM-kvalifikationskamp. I forvejen har Uefa langet en bøde på cirka 150.000 kroner ud til Montenegros fodboldforbund for racisme.

Fodbold: Neymar kan se frem til tre spilledages karantæne i Champions League. Det besluttede Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) fredag, skriver flere nyhedsbureauer. Neymars temperament var fyr og flamme, efter at Manchester United i returkampen i ottendedelsfinalen i denne sæson sendte Neymars franske klub ud af turneringen. »De satte fire personer, der ikke har forstand på fodbold, til at se på det i slow motion«. Sådan skrev Neymar på Instagram, efter at han havde overværet kampen fra sidelinjen på grund af en skade. Brasilianeren sendte også nogle bandeord i retning af dommerne i kølvandet på en hektisk afslutning på kampen, som betød, at Manchester United vandt 3-1 og dermed gik videre på reglen om udebanemål. Det koster nu dyrt.

Foto: Anton Vaganov/Ritzau Scanpix Williams-holdet slæber George Russells bil væk efter det absurde uheld i Baku, hvor der kom flere uheld og et stop for træningen.

Williams-holdet slæber George Russells bil væk efter det absurde uheld i Baku, hvor der kom flere uheld og et stop for træningen. Foto: Anton Vaganov/Ritzau Scanpix

Formel 1: Den første træning på bybanen i Baku blev en kort fornøjelse for formel 1-feltet. Og en dramatisk oplevelse for Williams-køreren George Russell. Kun Ferrari-kørerne Charles Leclerc og Sebastian Vettel nåede at sætte en tid, inden et løst brønddæksel smadrede bunden på George Russells racer og hvirvlede løsdele rundt på banen, men dog kun kostede materiel skade på bilen. Arrangørerne havde tilsyneladende glemt at låse et brønddæksel på banen fast, og med den fart, som en formel 1-racer kører med, bliver sådan et suget op under bilen. Episoden blev hurtigt af flere medier kategoriseret som en pinlig brøler af folkene med ansvaret for banen, fordi en sådan forglemmelse er ekstremt farlig. En lastbil bugserede den ødelagte racer af banen, men resten af træningen blev af sikkerhedsmæssige hensyn aflyst. Farcen i Baku blev total, da lastbilen, som bugserede den ødelagt bil væk, ramte en bro.

Foto: Maxim Shemetov/Ritzau Scanpix

Foto: Maxim Shemetov/Ritzau Scanpix

Efter en kaotisk start på de frie træninger op til grandprixet kom feltet endelig nogenlunde ordentligt i gang fredag eftermiddag. På den vanskelige bane satte Kevin Magnussen 11.-bedste tid i anden træning efter at være nået ud på 25 omgange undervejs. Tiden lød 1.44:901 minut. Hans Haas-kollega Romain Grosjeans bedste tid lød 1.45,618 minutter og var blot 16.-bedst. Hurtigst af alle var Charles Leclerc med 1.42,872 foran Ferrari-kollegaen Sebastian Vettel.

Tennis: Trods et spil, der var et niveau under hans bedste, lykkedes det fredag topseedede Rafael Nadal at komme videre til lørdagens semifinaler ved grusbaneturneringen Barcelona Open. I opgøret mod den hårdt slående tysker Jan-Lennard Struff måtte den spanske favorit slide hårdt for sejren, der blev hevet i land via cifrene 7-5, 7-5. I semifinalen står Nadal over for enten østrigske Dominic Thiem eller argentinske Guido Pella. Den anden semifinale er et opgør mellem russiske Daniil Medvedev og japanske Kei Nishikori.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Fodbold: Nicki Bille er fredag i Københavns Byret idømt fire måneders ubetinget fængsel i sag om vold, narko og trusler. Bille har erkendt, at han tilbage i oktober i en brandert truede en cyklist med en luftpistol i Larsbjørnsstræde i København. Samtidig har han erkendt at have været i besiddelse af 0,26 gram kokain. Angriberen har dog nægtet, at han skulle have slået en dørmand i ansigtet med knyttet hånd. Han har også nægtet, at han under en indlæggelse, hvor han blev behandlet for skudsår, skulle have truet en sygeplejerske. Ikke desto mindre har retten valgt at dømme ham for de to forhold også.