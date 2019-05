DIF sætter undersøgelse i gang om svømmeres mistrivsel

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark sætter en uvildig undersøgelse i gang på grund af sagerne om mistrivsel - herunder spiseforstyrrelser - blandt danske elitesvømmere.

Det oplyser DIF og Team Danmark i en pressemeddelelse.

De vil til bunds i sagerne og har derfor taget initiativ til undersøgelsen.

Blandt andet skal omfanget af spiseforstyrrelser generelt i dansk eliteidræt kortlægges.

Undersøgelsen skal dels kortlægge de faktuelle sider af sagen, herunder håndteringen hos Dansk Svømmeunion, og dels se nærmere på kulturen i svømmesporten, lyder det i pressemeddelelsen.

Det sker, efter at flere af svømmerne stod frem i DR-dokumentaren ’Svømmestjerner - Under overfladen’ med kritik af en hårdhændet træningskultur med offentlige vejninger og ydmygende kommentarer frem til 2012.

»Vi ser med meget stor alvor på de sager, der har været fremme i pressen de seneste uger, og vi ønsker at få kulegravet sagen af hensyn til alle de involverede«, understreger Niels Nygaard, bestyrelsesformand i DIF.

»Ingen skal blive syge – hverken fysisk eller mentalt – af at dyrke eliteidræt. Og derfor er det vigtigt, at vi kommer til bunds i den pågældende sag, så vi som minimum kan lære af fortiden«.

Kulturminister Mette Bock (LA) havde mandag indkaldt DIF. Team Danmark og Dansk Svømmeunion til et møde i Kulturministeriet som opfølgning på sagen.

Bock bakker op om DIF og Team Danmarks initiativ.

»Jeg er glad for, at DIF og Team Danmark nu iværksætter en uvildig undersøgelse, så vi kan få afdækket omfanget og lære af fortidens fejltagelser, så det aldrig kommer til at ske igen. Idrætsorganisationerne i Danmark står med et stort ansvar, når det handler om at sikre en sund træningskultur for de mange dygtige eliteudøvere i Danmark«, siger Mette Bock.

DIF og Team Danmark vil i samråd med Kulturministeriet hurtigst muligt sætte arbejdet med et kommissorium for undersøgelsen i gang, lyder det i pressemeddelelsen.

ritzau