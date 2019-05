Danmark stødt af den europæiske trone ved hold-VM

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 06.00 Badminton: Japan-Rusland 12.00 Badminton: Danmark-England 20.15 Ishockey: VM - Canada-Danmark 03.00 Basketball: Portland-Golden State 05.30 Badminton: Indien-Malaysia TV3+ 19.00 Fodbold: Brøndby-FC Midtjylland Eurosport 1 10.00/18.00 Tennis: French Open – kval.

Badminton. Danmark er ikke længere den stærkeste badmintonnation i Europa. Ved hold-VM, den såkaldte Sudirman Cup i Nanning i Kina, var det kun singlerne Viktor Axelsen og Mia Blichfeldt, der kunne hive sejre i land mod Storbritannien. Briterne vandt 3-2 efter sejre i dame-, herre- og mixeddouble. Danmark skal nu slå Indonesien onsdag for at gå videre i tureringen.

»Alle gjorde, hvad de kunne«, lød den kortfattede analyse fra en særdeles skuffet landstræner Kenneth Jonassen til TV2Sport.

»Vi skal hæve vores niveau«, sagde landstræneren, da talen faldt på mulighederne i skæbnekampen mod Indonesien.

Resultaterne

Mathias Christiansen/Sara Thygesen-Marcus Ellis/Lauren Smith, 21-15, 20-22, 17-21

Viktor Axelsen-Toby Penty, 21-11, 13-21, 21-17

Mia Blichfeldt-Chloe Birch, 21-11, 18-21, 21-12

Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen-Marcus Ellis/Chris Langridge, 21-16, 19-21, 19-21

Maiken Fruergaard/Sara Thygesen-Chloe Birch/Lauren Smith, 12-21, 21-19, 11-21

Fodbold. En af verdens bedste spillere pustede søndag på ny liv i rygterne om et muligt klubskifte i sommerens transfervindue. I sin takketale efter at være blevet kåret som sæsonens bedste spiller i den franske liga luftede Kylian Mbappé således tanker om at spille et andet sted end i Paris Saint-Germain. »Dette øjeblik er vigtigt for mig og et vendepunkt i min karriere. Måske er det på tide for mig at få mere ansvar. Det kan enten være i PSG – hvilket jeg vil nyde – eller det kan være et andet sted med et nyt projekt«, siger den 20-årige komet ifølge flere internationale nyhedsbureauer. Udtalelsen står i kontrast til Mbappés ytringer i slutningen af april. Her sagde franskmanden – efter at være blevet konfronteret med rygter om et muligt skifte til Real Madrid – at han ikke kunne se sig selv spille andre steder end i den franske hovedstadsklub. Det franske stjerneskud har i denne sæson scoret 38 mål i 42 kampe på tværs af alle turneringer.

Ishockey. Storbritannien forbliver på mirakuløs facon i A-gruppen. I den direkte kamp om at undgå nedrykning hev briterne en sejr på 4-3 i hus over Frankrig efter forlænget spilletid. Briterne var endda bagud 0-3, da der var spillet halvanden periode.

Fodbold. En uge efter fyringen af Chris Hughton har Premier League-klubben Brighton hyret den 44-årige Graham Potter som ny manager. Potter skifter efter et år i Swansea og har også 8 års erfaring fra Östersunds FK i Sverige.

Fodbold. Den 55-årige tidligere Chelsea-spiller Steve Clarke har underskrevet en treårig kontrakt som landstræner for Skotland. Steve Clarke har i den netop afsluttede klubsæson haft stor succes med Kilmarnock, som han førte til en 3. plads i den bedste skotske række. Clarke overtaget jobbet fra Alex McLeish, der blev fyret efter et nederlag til Kasakhstan for en måneds tid siden.

Fodbold. Landsholdsanfører Pernille Harder er for tredje år i træk blevet valgt til årets hold i kvindernes Champions League. 16 spillere har fået plads på holdet og Lyon, der lørdag vandt Champions League for fjerde sæson i træk med en 4-1-sejr over Barcelona, har hele 9 spillere med. Pernille Harder blev topscorer i denne sæsons Champions League med sine 8 mål for tyske Wolfsburg.

Fodbold. Landsholdsspiller Frederikke Thøgersen skifter fra Fortuna Hjørring til Fiorentina i Italien. »Jeg ser frem til at komme til Fiorentina«, skriver midtbanespilleren på Instagram.

Tennis. Danmarks bedste mandlige tennisspiller, Mikael Torpegaard, er et skridt nærmere sin første grand slam-turnering. Mandag eftermiddag vandt han således sin første kamp i kvalifikationsturneringen til French Open. Torpegaard, der ligger nr. 224 på verdensranglisten, slog listens nr. 166, Noah Rubin fra USA, med de overbevisende cifre 6-2, 6-2. Torpegaard skal vinde yderligere to kampe i kvalifikationen for at træde ind i hovedturneringen, der begynder på søndag i Paris. Næste udfordring bliver tyske Yannick Maden, der rangerer som nr. 115 i verden.