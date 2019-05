Fra New York til Himmerland: Ambitiøs mester tør ikke fokusere på at vinde

FOR ABONNENTER

Med regnen periodevis væltende ned i massive byger og et rumlende tordenvejr, der tidligt på dagen aflyste al træning på banen, kunne flere flyvske golfspillere med god samvittighed arbejde på at bearbejde jetlaggen efter at være taget fra golfverdens søgelys i New York til noget mere anonyme omgivelser i Himmerland.