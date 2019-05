Kevin Magnussen får straf efter nedturen i Monaco

Direkte sport i tv Mandag 27. maj TV3 Sport 16.00 Fodbold: Derby-Aston Villa 20.30 Fodbold: Union Berlin-Stuttgart 2.05 Ishockey: Boston-St. Louis Eurosport 1 11.00/19.00 Tennis: French Open Eurosport 2 11.00/19.00 Tennis: French Open

Motorsport. Monacos formel 1- grandprix var på stort set samtlige parametre lige til glemmebogen for Kevin Magnussen. Efter en fremragende kvalifikation, startede han fra femte position, men da det ternede flag faldt, kørte han over målstregen som nr. 12 på grund af en fejlslagen pitstop-strategi. Og for at gøre ondt værre, måtte den danske Haas-kører efterfølgende stå skoleret for løbskommissærerne, der idømte ham en tidsstraf på fem sekunder og et strafpoint for at være kørt gennem en chikane efter en duel med Sergio Perez. Med tidsstraffen står Magnussen nu noteret for en 14. plads.

Vægtløftning. Den Internationale Sportsdomstols Antidoping-nævn har afsagt sin første kendelse efter oprettelsen i januar, og den går ud over to vægtløftere fra henholdsvis Usbekistan og Hviderusland. Hviderusseren Mikalai Novikau og Ruslan Nurudinov er nemlig kendt skyldige i at have overtrådt dopingreglementet i forbindelse med de olympiske lege i 2012. Det er en ny analyse af de prøver, vægtløfterne afleverede i London for snart syv år siden, der har vist sig at indeholde det forbudte stof dehydrochlormethyltestosterone. Nuridov blev i London nr. 4 og vandt guld fire år senere i Rio de Janeiro, mens Novikau sluttede på 8. pladsen i London. Vægtløfternes resultater fra London er blevet annulleret, og dommen er nu sendt videre til Det Internationale Vægtføftningsforbund, der kan overveje yderligere sanktioner.

Motorsport. Simon Pagenaud vandt det klassiske amerikanske storløb Indianapolis 500, og han blev dermed den første franske vinder siden 1920. Pagenaud startede løbet fra poleposition og førte 114 af de i alt 200 omgange. 2019-udgaven af Indianapolis 500 var den 103.

Fodbold. Storklubben AC Milan blev sorteper i spillet om de sidste to italienske pladser i næste sæsons Champions League. Trods en 3-1-sejr ude over SPAL måtte AC Milan tage til takke med 5. pladsen i Serie A. Atalanta og Inter vandt nemlig også deres kampe i 38. og sidste spillerunde og sikrede sig dermed CL-fodbold i den kommende sæson sammen med mestrene Juventus og de evige 2’ere fra Napoli. Atalanta fra Bergamo i det nordlige Italien står dermed foran debut i Champions League efter klubbens bedste sæson i små 100 år. Genoa med danske Lukas Lerager i truppen klarede frisag i nedrykningsstriden ved at spille 0-0 ude mod Fiorentina.





Håndbold. København har præsenteret seks nye spillere med henblik på den kommende sæson. De fem af spillerne er udlændinge, og det drejer sig om den svenske landsholdsspiller Olivia Mellegård, Maria Hjertner (Norge), Paulina Uscinowicz (Polen), Aimee Von Pereira (Tyskland) samt Nyala Krullaars (Holland). De fem spillere er mellem 17 og 22 år. Desuden har København forlænget kontrakten med Louise Fønns, der ellers tidligere blev meldt færdig i klubben.

Håndbold. Odenses cheftræner Jan Pytlick skal opereres i ryggen og er derfor ude af spillet i seks uger. Den tidligere landstræner håber at være tilbage i aktion, når den nye sæson starter efter sommerferien, siger han i en pressemeddelelse. Odense vandt DM-bronze i den netop afsluttede sæson.

Fodbold. AGF udlejer Magnus Kaastrup til tyske Borussia Dortmund. Det skriver AGF på sin hjemmeside. 18-årige Kaastrup skal spille på Dortmunds andethold, hvor den tidligere AGF U19-træner Mike Tullberg til sommer starter som cheftræner. Lejeaftalen gælder et år.

Fodbold. Tottenhams stjerneangriber Harry Kane har været skadet siden 9. april, men ifølge avisen Daily Mail rejser topscoreren med til Champions League-finalen i Madrid, hvor London-holdet lørdag møder Liverpool. Om han kommer til at få en rolle i storkampen, må tiden vise.

Tennis. Caroline Wozniacki er færdig ved French Open efter nederlag i tre sæt til en ung russer.