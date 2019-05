Federer vinder kamp nr. 400 efter en norsk sætbold

Direkte sport i tv TV3+ 19.00 Fodbold: Brøndby-Randers FC TV3 Sport 17.00 Fodbold: Ultimate Ch. Tournament 19.00 Speedway: Sloveniens GP - kval. Eurosport 1 11.00/19.00 Tennis: French Open Eurosport 2 11.00/19.00 Tennis: French Open 21.00 Golf: The Memorial Tournament





Tennis. 37-årige Roger Federer har sat rekorder på kryds og tværs i tennissporten, og nu har han krydret en af dem med et jubilæum. Schweizeren blev nemlig den første med 400 kampe i grandslam-turneringer, og jubilæet blev markeret med en sejr, da nordmanden Casper Ruud blev besejret 6-3, 6-1, 7-6 (10-8) i tredje runde af French Open. 20-årige Ruud havde en sætbold i tiebreaken, da han vendte 4-6 til 7-6, men 3.-seedede Federer vandt på sin fjerde matchbold. 7.-seedede Kei Nishikori var på randen af et nederlag, da han var bagud 3-0 i femte sæt, men japaneren besejrede serberen Laslo Djere 6-4, 6-7 (6-8), 6-3, 4-6, 8-6 i en 4.26 timer lang kamp.

Tennis. Clara Tauson har fået et wildcard til WTA-turneringen Swedish Open i Båstad, der spilles 8.-13. juli. Det 16-årige danske talent har tidligere fået et wildcard til kvalifikationen i en WTA-turnering. Det var i Lugano, hvor hun kvalificerede sig til hovedturneringen, men nu er hun altså direkte inde i hovedturneringen. Caroline Wozniacki har to gange været i finalen i Båstad, men har tabt begge gange.

Efter et års pause er Antonio Conte tilbage på trænerbænken. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Fodbold. Internazionale var ikke længe om at præsentere efterfølgeren for Luciano Spaletti, som Serie A-klubben satte på porten torsdag. Fredag morgen blev afløseren offentliggjort, og det bliver Antonio Conte, som skal forsøge at få storklubben lidt længere op i tabellen end de seneste to sæsoners 4. pladser. Antonio Conte stod senest i spidsen for Chelsea, som han i 2017 gjorde til engelsk mester, men blev fyret fra i 2018. Den 49-årige tidligere storspiller i Juventus har også været italiensk landstræner.

»Jeg er overbevist om, at han vil hjælpe os til at nå vores mål og opfylde vores mission, som altid har været den samme - at gøre denne klub til en af verdens bedste«, siger Inters præsident Steven Zhang i en pressemeddelelse.





Tennis. 2.-seedede Karolina Pliskova er færdig i French Open. Tjekken tabte i 3. runde overraskende til Petra Matic, der vandt to gange 6-3.

Cykling. Der bliver cykelfest i Lyngby lørdag. Lyngby CC fejrer klubbens 100 års jubilæum med et gadeløb for børn, motionister og for eliten. I sidstnævnte deltager profiler som blandt andre Michael Mørkøv (Deceuninck Quick Step), Matti Breschel (EF Education First), Jonas Gregaard og Laurens de Vreese (Astana Pro Cycling), Rasmus Bøgh Wallin og Jonas Aaen (Riwal Readynez), Frederik Rodenberg og Casper Folsach (Coloquick Cycling), Martin Toft Madsen (BHS Almeborg Bornholm) og Mathias E. Larsen (Team Waoo). Og som seneste er også italienske Giacomo Nizzolo fra Team Dimension Data tilføjet startlisten.

Fodbold. Tysklands landstræner Joachim Löw kom galt af sted, da han skulle træne med håndvægte derhjemme. Verdensmesteren fra 2014 tabte en vægt ned over sig selv, og kom så slemt til skade, at det var nødvendigt med en operation. Löw er nu indlagt på et hospital i Freiburg og kan derfor ikke lede Tyskland i EM-kvalifikationskampene mod Hivderusland og Estland 8. 0g 11. juni. I stedet bliver det assisterende landstræner Marcus Sorg, der kommer til at lede slagets gang fra sidelinjen.