Så er det officielt: Hazard skifter til Real Madrid

Fodbold. Det har længe været en offentlig hemmelighed, at Chelseas Eden Hazard efter sommerferien vilel fortsætte karrieren i Real Madrid. Nu har begge klubber bekræftet, at det er tilfældet. Efter syv år i London skifter den belgiske landsholdsstjerne til den spanske kongeklub, og ifølge BBC har Hazard skrevet under på en fem år lang kontrakt. Eden Hazards sidste kamp for Chelsea blev Europa League-finalen mod Arsenal for nylig. Den vandt han sammen med holdkammeraterne.