Dansk vinder af French Open er nu nr. 2 på verdensranglisten

Tennis. Talentet Holger Rune rykker op på andenpladsen på verdensranglisten for juniorer efter weekendens turneringssejr i French Open. Kun den et år ældre italiener Lorenzo Musetti er bedre end den 16-årige dansker, der er med til at sætte et imponerende nationalt aftryk på verdensranglisten, da Clara Tauson ligger nr. 1 blandt pigerne under 18 år. Hos seniorerne kan Caroline Wozniacki ikke helt fastholde sin placering på verdensranglisten efter sit tidlige exit i French Open og er faldet fra 13.- til 14.-pladsen.

Kajak. Den tidligere russiske verdensmester Oleg Zhestkov har fået fire års karantæne for doping. Det oplyser Det Internationale Kajakforbund mandag. 32-årige Zhestkov er dømt for at benytte det præstationsfremmende stof epo. Han blev fanget af en kontrol, der blev udført af de russiske antidopingmyndigheder i marts i forbindelse med en træning. I 2013 var han med til at vinde VM-titlen med den russiske firerkajak i 1000 meter-klassen.

Tennis. Den russiske stjerne Maria Sharapova gør i næste uge comeback, fire måneder efter at hun gennemgik en skulderoperation. Den 32-årige russer har taget imod et wildcard til næste uges Mallorca Open. Turneringen spilles på græs og bruges af flere spillere som optakt til Wimbledon, der begynder 1. juli.

Fodbold. Bayern Münchens brasilianske højreback, Rafinha, skifter efter otte år i det sydtyske til Rio-klubben Flamengo i hjemlandet. Det oplyser den 33-årige forsvarsspiller mandag på Twitter. Rafinha har fået en kontrakt på to år i Flamengo. Ud over Rafinha tager Bayern München i sommerpausen afsked med Arjen Robben og Franck Ribery.

Golf. Rory McIlroy vandt på suveræn vis Canadian Open. Dermed kan den 30-årige nordirer rejse fra Hamilton i Ontario med godt ni millioner kroner for fire dages arbejde. Med en fjerde runde i 61 slag - ni under par - sluttede McIlroy hele syv slag foran de nærmeste konkurrenter Shane Lowry fra Irland og amerikaneren Webb Simpson.

Ishockey. NHL-finalen, Stanley Cup, skal afgøres i en altafgørende syvende kamp. Det står klart, efter at ishockeyholdet Boston Bruins vandt 5-1 på udebane mod St. Louis Blues i en vind eller forsvind-kamp for udeholdet. St. Louis førte finaleserien, der spilles bedst af syv kampe, med 3-2 inden søndag nats sjette kamp. Derfor var sejren vital for Boston-holdet.

Golf. Danske Nanna Koerstz Madsen endte på en delt 11.-plads efter en dårlig tredje og sidste runde i LPGA-turneringen i New Jersey, USA. Den 24-årige dansker havde ellers placeret sig på en sikker tredjeplads, men derfra gik det galt i tredje og sidste runde. En enkelt eagle og to birdies kunne så langt fra ikke gøre op for den ene dobbeltbogey og de seks bogeys, som Nanna Koerstz Madsen også blev noteret for. Amerikanske Lexi Thompson vandt med 12 slag under par. Nicole Broch Larsen blev delt nr. 26.