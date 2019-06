22-årig hollænder sikrer avancement til sit hold og målrekord til sig selv

Fodbold. FC Midtjylland-angriberen Mayron George er eneste repræsentant for Superligaen ved det nord- og mellemamerikanske mesterskab Gold Cup, der indledes natten til søndag. Mayron George og Costa Rica indleder turneringen i gruppe B søndag mod Nicaragua på hjemmebane. Gruppe A og D afvikles i USA og gruppe C huses af Jamaica. USA er forsvarende mester.

Cykling. Chris Froome (Ineos) pådrog sig også et brud på nakken, da han styrtede voldsomt i Frankrig i onsdags. Ifølge BBC skal briten holde mindst 6 måneders pause. Det er dog svært at lægge en præcis tidslinje for Froomes tilbagevenden, oplyser kirurgen Remi Philippot. »Måske bliver vi nødt til at gøre noget andet. Det er ikke sikkert, at genoptræningen går, som vi håber«, siger kirurgen ifølge BBC.

Golf. US Open-finalerunderne afvikles uden danskerne Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen. Duoen klarede sig skidt på andendagen af US Open og er færdige i turneringen i Pebble Beach i Californien. Lucas Bjerregaard brugte 75 slag på 2. runde, mens Olesen brugte hele 77 slag med et misset cut som udbytte. US Open føres af amerikaneren Gary Woodland efter en superrunde i 65 slag. Hans total er 133 og dermed 2 slag bedre end en af de store favoritter, englænderen Justin Rose. Se stillingen og følg turneringen slag for slag her.

Fodbold. AaB har forlænget kontrakten med midtbanespilleren Magnus Christensen til 2022.

Cykling. Hollænderen Tom Dumoulin (Sunweb) er udgået skadet fra Critérium du Dauphiné. Det er knæet, det er galt med.

Fodbold. Yderligere to mandskaber spillede sig fredag videre ved kvindernes VM i Frankrig. Det skete, da England vandt 1-0 over Argentina og Italien slog Jamaica 5-0. Tyskland og Frankrig er ligeledes klar til 1/8-finalerne.