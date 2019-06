Wozniacki vinder i to sæt i opvarmning til Wimbledon

»Det er med stor ærgrelse, at vi må annoncere, at Rafael Benitez forlader Newcastle United ved hans kontraktudløb 30. juni 2019. Vi har arbejdet hårdt for at forlænge hans kontrakt i en lang periode, men det har ikke været - og det vil ikke være - muligt at nå til enighed med ’Rafa’ og hans repræsentanter«, skriver Newcastle blandt andet på klubbens hjemmeside.

Olympisk. Det danske OL-hold for endnu en deltager, omend i kulissen. Danmarks Idrætsforbund (DIF) meddeler, at Nykredit har meldt sig under fanerne for at støtte de danske atleter op til de forestående lege i Tokyo i 2020 og dermed bliver olympisk partner. De øvrige sponsorer er Ørsted, Salling Group, Arla, SAS, Toms, KIRKBI, ISS, Toyota og BESTSELLER.

Baseball. En række uheld de senere år har ført til krav om, at alle 30 stadioner i Majoe League Baseball har sikkerhedsnet for at skærme tilskuerne mod de særdeles hårde bolde. Men selv om det er implementeret, er der stadig problemer. Så sent som natten til mandag, dansk tid, endte en tilskuer på hospitalet, efter at hun blev ramt i ansigtet af en bold i høj fart under en kamp mellem Los Angeles Dodgers og Colorado Rockies. Det er blot ti måneder siden, at en 79-årig kvindelig tilskuer døde, få dage efter at hun var blevet ramt af en bold på Dodger Stadium i Los Angeles. Og så sent som i maj måtte en anden tilskuer indlægges på hospitalet efter et uheld i Houston.

Golf. Danske Sebastian Cappelen har gjort det så godt i denne sæson, at han har sikret sig adgang til den stærke nordamerikanske PGA-tour. Efter endnu en topplacering på Korn Ferry Tour - en slags udviklingstour for PGA – står det klart, at han har hentet nok point til at få en af de 25 billetter til at kæmpe med på verdens stærkeste tour fra næste sæson, der begynder til september. Det meddeler golf. »Jeg er så glad for at sikre mit første PGA Tour-kort«, skriver Cappelen på Instagram.

Olympisk. Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har før fået kritik for at have Coca Cola som en af sine hovedpartnere, eftersom sodavand ikke just er det sundeste og af skeptikere kan blive set som en kontrast til idrættens verden. Men nu har de to parter forlænget deres samarbejde frem til 2032, så det til den tid har løbet i 104 år. Det gør Coca Cola til den længste olympiske partner nogensinde. Samtidig har IOC annonceret et nyt 12-årigt samarbejde med den kinesiske mejeriproducent Mengniu.

De europæiske olympiske lege. Det startede skidt for Danmark i badmintonhallen i Minsk, hvor De Europæiske Olympiske Lege finder sted. Mixeddoublen med Niclas Nøhr og Sara Thygesen tabte med de klare cifre 14-21, 6-21 mod de andenseedede briter, Marcus Ellis og Lauren Smith. Der er dog stadig muligheder for danskerne. De befinder sig i gruppe B, hvor to ud af fire par avancerer til kvartfinalen, så hvis de som ventet slår et spansk og et ukrainsk par i de næste gruppekampe, er de stadig videre.

Motorsport. Kevin Magnussens Formel 1-hold Haas nåede i weekenden et lavpunkt i sin tid i motorsportens kongeklasse. Det mener teamchef Günther Steiner, efter at danskeren endte på en 17.-plads i søndagens grandprix i Frankrig, mens holdkammeraten Romain Grosjean udgik. »Det er desværre den værste weekend, siden vi startede holdet. Vi er nødt til at finde en vej ud af vores problemer. Vi er slet ikke, hvor vi gerne vil være«, siger Günther Steiner til holdets hjemmeside.