»I’m not going to the fucking White House«: USA-anfører i verbal krig med Trump inden kvartfinale ved VM

»I’m not going to the fucking White House«:

Fodbold. Der er endnu en gang udbrudt verbalt slagsmål mellem en amerikansk sportsstjerne og USA’s præsident, Donald Trump. Denne gang handler det om Megan Rapinoe, der er anfører for de amerikanske fodboldkvinder, der i øjeblikket spiller VM. Rapinoe har i forbindelse med kampene ved slutrunden protesteret i det stille, når den amerikanske nationalmelodi er blevet afspillet. Hun har ikke sunget med, og hun har ikke placeret sin hånd over sit hjerte, som de øvrige amerikanske spillere har gjort det. Anføreren har bestemt heller ingen planer om at møde op i Det Hvide Hus, hvis USA skulle genvinde VM og blive inviteret.

Det har hun udtalt i en video til fodboldmagasinet 8by8mag.com, hvor hun også i hårde vendinger har gjort det klart, at hun heller ikke anser det for sandsynligt, at fodboldkvinderne fra USA overhovedet bliver inviteret. Den 33-årige fodboldkvinde citeres for »I’m not going to the fucking White House«. Tirsdag tog Donald Trump afstand fra anførerens udtalelse til mediet The Hill, og onsdag uddyber Trump på Twitter: »Vi har ikke inviteret Megan eller holdet endnu, men jeg inviterer holdet nu, uanset om det vinder eller taber. »Megan burde ikke udvise disrespekt for vores land, Det Hvide Hus eller vores flag, efter alt hvad der er gjort for hende og holdet«.

De europæiske olympiske lege. Jonathan Groth gik ikke hele vejen i bordtennisturneringen, da der onsdag blev spillet finale. Den tyske veteran Timo Boll vandt 4-2 med sætcifrene 6-11, 12-10, 12-14, 11-9, 11-6, 11-4. Men danskerens billet til OL kan ingen tage fra ham.

Fodbold. En kontroversiel regel effektueret i forbindelse med det aktuelle VM er allerede på vej til at blive afskaffet igen. Det drejer sig om reglen, der siger, at målmanden i forbindelse med straffespark ikke må bevæge sig væk fra stregen og i tilfælde af overtrædelse skal straffes med et gult kort. Det har ved VM ført til forvirring og flere gule kort, fordi der ydermere er videoovervågning, som gør dommeren i stand til meget nøjagtigt at se, om målmanden overtræder reglen. Det kan i yderste konsekvens i forbindelse med straffesparkskonkurrencer resultere i røde kort til målmanden, og International Football Association Board, der dikterer fodboldreglerne, siger nu til ard.de, at reglen vil blive afskaffet igen. Den er allerede suspenderet ved VM’s knockoutkampe og i Copa América.

Tennis. Mikael Torpegaards kampagne får at komme med i Wimbledon via kvalifikationen er slut. Onsdag eftermiddag tabte danskeren sin kamp i 2. runde til amerikaneren Tommy Paul, selv om Torpegaard uddelte æg i 1. sæt og førte 4-1 i 3. sæt. Med 0-6, 6-4, 6-4-sejren kan Paul se frem til en 3. runde-kamp mod tjekken Jiri Vesely.

De europæiske olympiske lege. De danske skeetskytter Jesper Hansen og Emil Petersen er med helt fremme i kvalifikationen ved European Games. Onsdag blev de første tre ud af i alt fem runder skudt. Både Jesper Hansen og Emil Petersen ramte 73 ud af 75 lerduer. De er kun én due efter den førende skytte, der har skudt 74. De to sidste runder i kvalifikationen skydes torsdag, hvorefter der er finale.

Fodbold. Hobro har forlænget kontrakten med Mathias Haarup, så den nu løber til 2022. Den 23-årige forsvarsspiller kom til Hobro fra Brabrand i 2017.

De europæiske olympiske lege. Kajakroeren Emma Aastrand Jørgensen får en travl torsdag på vandet i Minsk. Den olympiske sølvvinder skal ro fire finaler på samme dag efter at hun senest føjede finalen på 200 meter til finalen i 500 meter enerkajak, firerkajak over 500 meter og 5.000 meter enerkajak.

Fodbold. 51-årige Albert Capellas er ny dansk U21-landstræner. Han afløser Nils Frederiksen, der skal være cheftræner i Brøndby. Den nye U21-landstræner har en fortid som træner i blandt andet FC Barcelona, Brøndby IF, Borussia Dortmund og hollandske Vitesse. Udover Capellas er Steffen Højer ansat som assisterende landstræner.

»Jeg glæder mig rigtig meget til at blive en del af dansk fodbold igen og den opgave, der ligger i at kvalificere Danmark til deres fjerde EM-slutrunde i træk. Som træner arbejder jeg med at skabe offensiv, dynamisk og kreativ fodbold, og et hold, hvor alle vil kæmpe for at opnå succes sammen«, siger Capellas i en pressemeddelelse fra Dansk Boldspil-Union.

Cykling.Kasper Asgreen og Michael Mørkøv er med hos Quick-Step, når Tour de France starter 6. juli i Bruxelles. Det er første gang, at Asgreen skal prøve kræfter med det tre uger lange etapeløb, mens Mørkøv deltager for fjerde gang, dog første gang som Quick-Step-rytter. Astana har som ventet udtaget blandt andet danskerne Jakob Fulgsang og Magnus Cort.

Three weeks in July. Crosswinds, tricky finishes, punchy hills, gruelling mountains. And one motivated Wolfpack!

We give you our squad for @LeTour: https://t.co/z5rFo281wr

Video: @lapedalecc pic.twitter.com/wPFuFCyzo1 — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) 26. juni 2019

De europæiske olympiske lege. Med en sejr på 21-5, 21-14 over Ieva Pope fra Letland er Mia Blichfeldt videre til kvartfinalen i badmintonturneringen. Danskeren har dermed vundet alle sine tre indledende kampe.

De europæiske olympiske lege. Maja Jager kommer ikke til at forsvare sølvet fra sidste EOL i Baku. Den tidligere verdensmester tabte en særdeles tæt ottendedelsfinale til russeren Inna Stepanova, der hev sejren hjem efter shootoff. På den afgørende pil scorede danskeren 7 point, mens Stepanova vandt ved at sætte pilen i 8. Derimod er Randi Degn klar til kvartfinalen efter sejr over Veronika Marchenko fra Ukraine på 6-4. Her var russeren Anna Balsukova, der besejrede Degn 7-1, dog for stor en mundfuld.