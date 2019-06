Dræber VAR fodboldens gyldne øjeblikke?

VAR er hurtigt blevet en stor del af moderne fodbold. Og fra 2020 rulles teknologien ud i den danske superliga. Men selvom VAR er med til at minimere dommerfejl i kampene, kan det blive på bekostning af de øjeblikke, som gør fodbold værd at se.

Det var ét af de øjeblikke, som gør fodbold elsket verden over.

Stillingen er 4-3 til Manchester City i Champions League-kvartfinalen mod Tottenham. De lyseblå mangler ét mål mere for at spille sig i semifinalen. Men de har travlt, for der er allerede gået to af de i alt fem minutter tillægstid.

Sportsdebat Mathias Lindholm Jørgensen Journalist, tekstforfatter og storyteller. Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning.

Pludselig opsnapper Sergio Agüero en dårlig tilbageaflevering fra Christian Eriksen. Den lille argentiner spæner ned mod målet og spiller på tværs til Raheem Sterling. På kanten af det lille felt trækker den hurtige englænder køligt bolden forbi en modspiller og sender den mod mål med sit svage venstreben. Hugo Lloris, Tottenhams franske målmand, får foden på bolden, og i en brøkdel af et sekund står tiden stille. Indtil målnettets blafren afslører, at bolden er inde.

Jublen bryder løs på Etihad Stadium. Cheftræner Pep Guardiola hopper rundt langs sidelinjen med stab og spillere, mens Sterling glider hen ad det våde græs. Ud mod hjørneflaget, ud mod fansene. Alle i spontan eufori over dette magiske øjeblik.

Men ét minut og seks sekunder senere tegner dommer Cüneyt Çakır en firkant i luften med pegefingrene. Inde fra VAR-rummet er der blevet kaldt offside på Agüero. Afleveringen fra Eriksen blev afrettet af en City-spiller.

Målet annulleres, og City sendes ud af Champions League.

Lige et øjeblik

VAR, som står for Video Assistant Referee, er blevet en større og større del af moderne fodbold.

Efter af være anvendt i Bundesligaen, Serie A og La Liga stod den nye teknologi sin store prøve under sommerens VM-slutrunde sidste år. Med både gode og dårlige episoder som følge. I denne sæson er VAR så blevet anvendt i knockout-kampene samt finalen i Champions League, og fra næste sæson rulles teknologien ud i den engelske Premier League. Inden turen går til den danske Superliga i 2020.

Der er blevet sagt og skrevet meget om VAR allerede. På den ene side er VAR et fantastisk værktøj til at minimere dommerfejl under kampene – og en stor hjælp til de hårdtprøvede dommere. På den anden side skaber VAR flere spilstop under kampene, og teknologien udelukker ikke tvivlsomme dommerkendelser totalt.

Men det er som om, at vi i diskussionen af VAR glemmer et andet vigtigt aspekt. For er der ikke en risiko for, at vi med denne teknologi piller ved noget af det mest essentielle i fodbold?

Nemlig de øjeblikke, den spontane jubel og begejstring ved en scoring, som gør fodboldkampe værd at se.

En langsom og målfattig sportsgren

På mange måder er det et paradoks, at fodbold er den mest populære sportsgren verden over.

Ifølge den norske sociolog Arve Hjelseth kan fodbold defineres som en langsom sportsgren med få mål og højdepunkter. Ofte kan fodboldkampe koges ned til ét eller to minutters højdepunkter, og nogle gange kan man se en hel kamp, uden der kommer mål eller store chancer.

Dramaturgien modsætter sig kalkulation, det uventede kan hele tiden indtræffe. Attraktionen ligger i det uforudsigelige Arve Hjelseth, norsk sociolog

Så hvorfor er fodbold i manges optik mere seerværdigt end eksempelvis basketball eller håndbold, hvor scoringerne hagler ind?

Det er her paradokset opstår. Netop fordi mål og højdepunkter er relative få i fodbold, er det ekstra specielt, når de indtræffer – hvis de overhovedet indtræffer. Fodboldkampe tilbyder en uforudsigelighed, hvor det pludselige højdepunkt kan opstå når som helst.

Som Hjelseth skriver i sin doktorafhandling om norske fodboldsupportere:

»Dramaturgien modsætter sig kalkulation, det uventede kan hele tiden indtræffe. Attraktionen ligger i det uforudsigelige«.

Det er med andre ord bevidstheden om, at der pludselig kan komme en chance og ikke mindst et mål, som får mange til at sidde igennem selv de mest kedelige fodboldkampe.

Men hvad er det helt præcist ved disse øjeblikke, som gør dem værd at vente på?

Fra klokketid til Klopp-tid

I 2017 udkom den engelske filosof Simon Critchley med bogen: ’Hvad vi tænker på, når vi tænker på fodbold’. Ifølge ham kan øjebliksbegrebet i fodbold forklares ud fra oplevelsen af tid.

På den ene side har vi det, som Critchley kalder ’klokketiden’. Det er den lineære tid, kampens 90 minutter, som dommere, spillere og fans holder nøje øje med. Men der findes også en anden slags tid. Den kalder Critchley for ’Klopp-tiden’, en henvisning til Liverpools tyske træner Jürgen Klopp, som lever efter det mantra, at fodbold er skabelsen af øjeblikke.

»I modsætning til klokketiden har vi det, vi kunne kalde Klopp-tiden, øjeblikkets ekstatiske tid, øjets blink, hvor vi løftes op og ud af klokketiden og ind i en anden oplevelse af tidslighed«, som Critchley skriver i sin bog.

Klopp-tiden, som Critchley også kalder for ’øjeblikke af øjeblikke’, opstår, når der i en fodboldkamp sker noget ekstraordinært. En pludselig scoring, som får os til at glemme tid og sted og blive ét med øjeblikket. Med alle vores sanser.

»I sådanne øjeblikke af øjeblikke opløftes eller ophøjes vi på en eller anden måde. Vi forsøger at få vejret. ’Det sker’, hvisker vi til os selv. Det, der her sker, er en oplevelse af fortryllelse, hvor vi løftes ud af hverdagen og ind i noget ekstatisk, flygtigt og fælles, et svagt forvandlet sensorium. Det er det, jeg kalder sansernes ekstase«.

En fodboldkamp skaber med andre ord et særligt rum, hvor vi på et øjeblik kan blive løftet ud af den lineære tid, væk fra hverdagslivets tik-tak, tik-tak, og ind i en særlig form for sansefyldt væren. Vi er her ikke langt fra det øjeblik, det strejf af evighed, som Søren Kierkegaard beskriver i Begrebet Angst.