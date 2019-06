Presset tysk hold når finalen ved U21-EM

Fodbold. Champions League-vinderne fra Liverpool har skrevet kontrakt med den 17-årige hollænder Sepp van den Berg. Trods sin unge alder spillede forsvarsspilleren 15 kampe for Zwolle i den bedste hollandske række i sidste sæson.

Fodbold. U21-landsholdsbacken Mads Valentin Pedersen skifter fra FC Nordsjælland til Augsburg i den tyske Bundesliga. Her har Pedersen fået en femårig kontrakt. Transfersummen er ikke oplyst.

De europæiske olympiske lege. Skytterne Stine Nielsen og Rikke Mæng Ibsen er færdige ved legene i Minsk i 50 meter riffel. Rikke Mæng Ibsen og Stine Nielsen slutede som nr. 12 og 38. Kun top-8 gik videre.

De europæiske olympiske lege. Kajakroeren Emma Aastrand Jørgensen indledte sin maratontorsdag ved legene i Minsk ved at vinde bronze i sin første af fire finaler. I 500 meter enerkajak blev hun kun overgået af guldvinderen Volha Khudzenka fra Hviderusland og Ungarns Danuta Kozak, der var 0,81 sekunder foran danskeren.

Fodbold. En giganttransfer er under opsejling i det sydlige Europa. Her har portugisiske Benfica meddelt den lokale børs, at de tygger på et tilbud fra Atlético Madrid på svimlende 126 millioner euro for offensivspilleren Joao Felix. Den 19-åriges frikøbsklausul lyder ellers på 120 millioner euro, men Atlético håber, at klubben via et overbud kan få Benfica til at acceptere, at transfersummen betales i afdrag.

Fodbold. FC Barcelona råder i tyskeren Marc Andre ter-Stegen over en af verdens bedste målmænd, men har alligevel valgt at hente endnu en keeper til Camp Nou. Barcelona har således købt Valencias brasilianske målmand Neto for lige knap 200 mio. kr. plus mulige yderligere ca. 70 mio. kr. længere fremme i kontraktforløbet, der gælder til 2023. Reservemålmand Jasper Cillesen rejser til gengæld den anden vej for ca. 260 mio. kr.

Tennis. Caroline Wozniackis nederlag i Eastbourne til hviderusseren Aryna Sabalenka koster danskeren 415 ranglistepoint og dermed et fald på 5 pladser på verdensranglisten, når den opdateres mandag. Her vil Wozniacki være nummer 19.